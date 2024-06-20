Опера на велосипедах, панна-футбол и лекторий. Каким будет «Город встреч» в Перми

30 июня с 13:00 до 22:00 пермяков и гостей города на эспланаде ожидает фестиваль экстремального спорта и классической музыки «Ведем себя культурно». Он пройдет на главной сцене. По словам организаторов, «Ведем себя культурно» станет выжимкой из событий фестиваля «Все стили в силе», рожденного в Перми 16 лет назад. В этом году танцоры будут состязаться под живую музыку.