Опера на велосипедах, панна-футбол и лекторий. Каким будет «Город встреч» в Перми

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Вчера, 19 июня, на борту электрокатамарана «ЭкоходЪ 2» состоялась пресс-конференция, посвященная мероприятиям фестиваля «Город встреч». Министр культуры Пермского края Алла Платонова, генеральный продюсер фестиваля «Город встреч» Наталья Галкина и директор АНО «Агентство новых технологий» Марина Илюхина вместе с командой рассказали журналистам и блогерам о событийной программе.
Летний фестиваль открылся в воскресенье, 16 июня, и поразил своим размахом — 100 артистов из 10 творческих коллективов города выступили вместе с хедлайнерами — известными певцами Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской. Более 21 тыс. зрителей посетили шоу.
Дягилевский фестиваль — это грандиозное событие, одна из главных визитных карточек Перми. Билеты на него раскупаются в первые часы после старта продаж. В этом году впервые на «Городе встреч» будет представлена специальная программа Клуба Дягилевского фестиваля. Его темой стала молодость.
На некоторые события фестивального клуба понадобится предварительная регистрация, а некоторые из них будут проходить ночью. Например, в Пермском художественном училище на Разгуляе 26, 27 и 28 июня в 03:00 покажут спектакль «Вечный свет» (18+).
В частной филармонии «Триумф» с 20 по 29 июня, с 12:00 до 20:00, можно будет посетить инсталляцию «Бесконечная природа» (12+) режиссера Дарины Чирковой. Зрители и слушатели смогут услышать растения с помощью специальных биатронов — микрофонов, передающих звуки растений.
Есть и публичная программа. В «Триумфе» ежедневно в 15:00 будут организованы научно-популярные лекции об искусственном интеллекте, влиянии музыки на организм человека и других темах. А 21 июня запланирована встреча с главным хормейстером оркестра MusicAeterna Виталием Полонским — точное время проведения организаторы обещают анонсировать позже.
Специальные события фестивального клуба состоятся в это воскресенье, 23 июня, на эспланаде:
Мероприятия клуба будут проходить и на необычных площадках. Например, 24 июня в 16:00 и 18:00 на территории предприятия «Сибур-Химпром» пройдет музыкальный спектакль-променад «Голос завода» (18+). Следить за ними можно на официальных страницах Дягилевского фестиваля.
Некоторые мероприятия будут такими же эксклюзивными, как и Клуб Дягилевского фестиваля. «Город встреч» в этом году тематически связан с Годом семьи, поэтому в программе есть события и для маленьких пермяков и гостей города.
Для юных пермяков в 68 квартале эспланады организуют «Молодежный уикенд». 27 июня здесь пройдет краевой бал выпускников «Будущее здесь» (16+). Попасть на закрытое мероприятие смогут только по специальным приглашениям около 5 тыс. выпускников 11 классов школ, техникумов, а также их родители. 29 июня наступит «День молодежи» (0+), на котором выступит певица DAASHA. Все события будут происходить в 68 квартале эспланады. 13–14 июля состоится детский семейный фестиваль к 90-летию Евгения Крылатова, а 20–21 июля — семейный фестиваль старшего поколения «Стар Фест».
30 июня с 13:00 до 22:00 пермяков и гостей города на эспланаде ожидает фестиваль экстремального спорта и классической музыки «Ведем себя культурно». Он пройдет на главной сцене. По словам организаторов, «Ведем себя культурно» станет выжимкой из событий фестиваля «Все стили в силе», рожденного в Перми 16 лет назад. В этом году танцоры будут состязаться под живую музыку.
Затем на площадке пройдет художественный брейк — это перформанс, в котором специально обученные танцоры во время исполнения танца нарисуют большую картину размером 6×6 м. Вместо кистей или карандашей они будут использовать собственные части тела. Трансляция процесса будет проходить с помощью размещенной над площадкой камеры.
Гостей фестиваля ждет и «Опера на велосипедах» — можно записаться на велоэкскурсию, и во время езды на велосипедах прослушать первую в мире оперу «Орфей». Сеанс будет проходить один раз в час.
Проект «Гаражи и машины» объединит граффити-художников, которые будут заниматься любимым делом на специально привезенных для этого гаражах. Внутри гаражей пройдут аудиовизуальные лекции. Любители автомобилей смогут прийти и прикоснуться к произведениям искусства — сесть в автомобиль и прослушать композицию, или сидя в классике, услышать классику.
«Пинг-понг с Чайковским» — это городской турнир по пинг-понгу под музыку великого Петра Ильича Чайковского. Всем знакомая игра в догонялки также предстанет в новом свете, под музыкальный аккомпанемент. Кроме того, будут проходить мастер-классы по акробатике для детей.
В лектории всем интересующимся расскажут об уличной культуре и современном искусстве, а вечером здесь состоится городской скетч-баттл для начинающих художников.
На «Футбольном пленэре» пермские художники нарисуют турнир по панна-футболу. В этом виде спорта игроки играют в формате один на один. Вечером пермяки смогут увидеть инсталляцию созданных работ.
В проекте «Экстремальные танцы» задействуют пермских профессиональных танцоров. Они будут выступать в абсолютно неожиданных местах городской эспланады. А завершится фестиваль экстремального спорта и классической музыки проектом «Пермское настоящее» — это работа «Свободного театра современного танца» и «Немхата».
Алла Платонова, министр культуры Пермского края:
— Расположение города Перми именно в этом месте исторически постоянно вело к тому, что русские постоянно встречались с коми-пермяками, народы Европы — с народами Азии. Как будто бы все говорит о том, что именно для Перми создана эта философия и подход фестиваля, на котором встречаются очень разные направления искусства и культуры, где вообще встречается спорт с культурой, как на мероприятии «Ведем себя культурно», как на фестивале «Обряды наряды», где были представлены разные ипостаси разных народов: гастрономическая, культурная, модная.