Передано в суд дело водителя фуры, камень из-под колес которой убил пермячку

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя большегрузного автомобиля. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть, сообщают в краевой прокуратуре.
По версии следствия, 10 сентября прошлого года водитель автопоезда VOLVO, принадлежащего одной из транспортных компаний Челябинска, разворачивался на проезжей части ул. Героев Хасана в Перми, напротив ТЦ «Шоколад». При совершении манёвра водитель допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня. В результате у полуприцепа большегруза произошел разрыв колеса. В свою очередь он стал причиной вылета фрагмента тротуарной плитки, который пролетел через паковочное пространство и попал в стоящую на тротуаре у магазина женщину. От полученной травмы потерпевшая скончалась.
Проведенные в рамках расследования уголовного дела экспертизы установили в действиях водителя небрежность при управлении автопоездом и нарушение правил дорожного движения в момент совершения маневра разворота.
Сейчас водитель обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направленно в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.