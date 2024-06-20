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Published Сегодня, 15:16

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Updated Сегодня, 15:18

В Перми осудят водителя фуры, по неосторожности убившего женщину

Передано в суд дело водителя фуры, камень из-под колес которой убил пермячку

20 июня 2024, 15:16
Фото: ВКонтакте/ЧП ДТП Пермь

В Перми осудят водителя фуры, по неосторожности убившего женщину

Большегруз наехал на бордюрный камень.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя большегрузного автомобиля. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть, сообщают в краевой прокуратуре.

По версии следствия, 10 сентября прошлого года водитель автопоезда VOLVO, принадлежащего одной из транспортных компаний Челябинска, разворачивался на проезжей части ул. Героев Хасана в Перми, напротив ТЦ «Шоколад». При совершении манёвра водитель допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня. В результате у полуприцепа большегруза произошел разрыв колеса. В свою очередь он стал причиной вылета фрагмента тротуарной плитки, который пролетел через паковочное пространство и попал в стоящую на тротуаре у магазина женщину. От полученной травмы потерпевшая скончалась.

Проведенные в рамках расследования уголовного дела экспертизы установили в действиях водителя небрежность при управлении автопоездом и нарушение правил дорожного движения в момент совершения маневра разворота.

Сейчас водитель обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направленно в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Суд#Пермь
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