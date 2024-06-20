Передано в суд дело водителя фуры, камень из-под колес которой убил пермячку

По версии следствия, 10 сентября прошлого года водитель автопоезда VOLVO, принадлежащего одной из транспортных компаний Челябинска, разворачивался на проезжей части ул. Героев Хасана в Перми, напротив ТЦ «Шоколад». При совершении манёвра водитель допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня. В результате у полуприцепа большегруза произошел разрыв колеса. В свою очередь он стал причиной вылета фрагмента тротуарной плитки, который пролетел через паковочное пространство и попал в стоящую на тротуаре у магазина женщину. От полученной травмы потерпевшая скончалась.