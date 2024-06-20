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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

В Перми манеж «Звезда» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Пермский манеж «Звезда» готов к открытию

20 июня 2024, 09:55
Фото: ideogram.ai

В Перми манеж «Звезда» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Стоимость объекта составила 132 млн рублей.

Минимущество Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию футбольного манежа в Перми. Объект находится на ул. Гайдара, 12б. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на строительную группу «Развитие».

Ранее также краевой минстрой выдал положительное заключение по спортивному объекту. Манеж был возведен в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость объекта составила 132 млн рублей, при этом 31,6 млн рублей из них были направлены государством, а 10 мнл рублей — краевым бюджетом. Большую часть средств вложил детский футбольный клуб «Звезда 2013».

Согласно проекту, в манеже находится игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол, поля для мини-футбола, трибун на 250 мест, а также тренажерный зал. Предполагается, что спортивный объект будет центром развития футбола и игровой базой для ГК «Пермские медведи».

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#Спорт#Пермь#Бюджет#Строительство#Футбол#Гандбол#Манеж#Пермские медведи#Гайдара#Государственно-частное партнерство#Мини-футбол#Детский футбольный клуб#Тренажерный зал
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