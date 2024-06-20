Пермский манеж «Звезда» готов к открытию

Согласно проекту, в манеже находится игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол, поля для мини-футбола, трибун на 250 мест, а также тренажерный зал. Предполагается, что спортивный объект будет центром развития футбола и игровой базой для ГК «Пермские медведи».