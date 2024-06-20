Пермский манеж «Звезда» готов к открытию

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Минимущество Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию футбольного манежа в Перми. Объект находится на ул. Гайдара, 12б. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на строительную группу «Развитие».
Ранее также краевой минстрой выдал положительное заключение по спортивному объекту. Манеж был возведен в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость объекта составила 132 млн рублей, при этом 31,6 млн рублей из них были направлены государством, а 10 мнл рублей — краевым бюджетом. Большую часть средств вложил детский футбольный клуб «Звезда 2013».
Согласно проекту, в манеже находится игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол, поля для мини-футбола, трибун на 250 мест, а также тренажерный зал. Предполагается, что спортивный объект будет центром развития футбола и игровой базой для ГК «Пермские медведи».