Почта Банк вручил ключи от авто первому победителю акции для пенсионеров

Акция «Забери автомобиль» действует до 31 января 2025 года. По ее условиям клиентам необходимо получать пенсионные зачисления в Почта Банке. Далее на телефон придет сообщение с приглашением стать участником розыгрыша. Для этого нужно открыть мобильное приложение Почта Банка, нажать кнопку «Принять участие» и получить уникальный номер. Новым клиентам для участия в акции необходимо оставить заявку на перевод пенсии на карту Почта Банка и получить первое зачисление. Победитель каждый месяц определяется с помощью программы генерации случайных чисел.