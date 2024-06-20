Предприятия Пермского края могут получить дополнительные льготы

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, новая налоговая мера станет значимой поддержкой не только для предприятий, но и для техникумов и колледжей. «Предприятия региона, будучи крупными работодателями, заинтересованы в подготовке профессиональных кадров. В регионе действуют не только целевые программы обучения, но и промышленные предприятия предоставляют оборудование и свои производственные площадки для практики студентов. Введение новой льготы должно улучшить материальную базу образовательных учреждений, ведь от неё напрямую зависит уровень профессиональной подготовки кадров», — отметил спикер.