Председатель СК России поручил доложить о ЧП с упавшей на женщин остановкой в Усолье

Днем 15 июня на ул. Аникина из-за сильного ветра на двух женщин в возрасте 59 и 72 лет упали конструкции остановочного комплекса. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу, им оказывается медицинская помощь. В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили Properm.ru, что одна пациентка находится в тяжелом состоянии, другая — в состоянии средней степени тяжести.