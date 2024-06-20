Председатель СК России поручил доложить о ЧП с упавшей на женщин остановкой в Усолье

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
В центральный аппарат Следственного комитета России будет доложено о ходе проверки по факту травмирования двух женщин упавшей металлической остановкой в Усолье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о проверке и установленных обстоятельствах.
Днем 15 июня на ул. Аникина из-за сильного ветра на двух женщин в возрасте 59 и 72 лет упали конструкции остановочного комплекса. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу, им оказывается медицинская помощь. В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили Properm.ru, что одна пациентка находится в тяжелом состоянии, другая — в состоянии средней степени тяжести.
Следователи регионального следственного управления проводят процессуальную проверку.