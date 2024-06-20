properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Глава СК РФ заинтересовался ЧП с упавшей на двух женщин остановкой в Прикамье

Председатель СК России поручил доложить о ЧП с упавшей на женщин остановкой в Усолье

20 июня 2024, 07:04
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю; Telegram-канал Александра Бастрыкина

Глава СК РФ заинтересовался ЧП с упавшей на двух женщин остановкой в Прикамье

Следователи проводят процессуальную проверку.

В центральный аппарат Следственного комитета России будет доложено о ходе проверки по факту травмирования двух женщин упавшей металлической остановкой в Усолье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о проверке и установленных обстоятельствах.

Днем 15 июня на ул. Аникина из-за сильного ветра на двух женщин в возрасте 59 и 72 лет упали конструкции остановочного комплекса. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу, им оказывается медицинская помощь. В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили Properm.ru, что одна пациентка находится в тяжелом состоянии, другая — в состоянии средней степени тяжести.

Следователи регионального следственного управления проводят процессуальную проверку.

Следователи занялись инцидентом с падением остановки на двух женщин в Усолье
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура взяла на контроль проверку по утонувшему в Кунгурском округе подросткуНезначительный ущерб. Пермская чиновница не признает вины в покупке фальшивых СИЗов
#Общество#Пермь
Подпишитесь
«Я делал то, что считал нужным». Интервью с главным пивоваром Перми 90-х
Сегодня, 09:30
Фото. Опера на велосипедах, панна-футбол и лекторий. Каким будет «Город встреч» в Перми
Сегодня, 09:27
Пермский манеж «Звезда» готов к открытию
Сегодня, 09:55
В Перми почти на месяц ограничат движение по одной улице
Сегодня, 09:21
Бетонная чаша экстрим-парка в Перми будет отремонтирована в 2025 году
Сегодня, 07:57
Возобновили слушания по делу о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард
Сегодня, 08:14