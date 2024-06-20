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Прокуратура взяла на контроль ход проверки по 14-летнему утонувшему в Прикамье

Прокуратура взяла на контроль проверку по утонувшему в Кунгурском округе подростку

20 июня 2024, 06:21
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Прокуратура взяла на контроль ход проверки по 14-летнему утонувшему в Прикамье

Ведутся поисково-спасательные мероприятия.

Кунгурская городская прокуратура организовала проверку после трагического инцидента на реке Сылва, в котором утонул 14-летний мальчик. По предварительным данным, вчера, 19 июня, подросток самовольно ушел из лагеря «Ермак» в Кунгурском округе. Находясь без присмотра взрослых, он отправился с двумя друзьями искупаться на реку и утонул.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края рассказали, что во время проверки надзорное ведомство даст оценку действиям или бездействию должностных лиц, организовывавших отдых и оздоровление детей. Также прокуратура проконтролирует ход и результаты доследственной проверки по факту гибели подростка.

Сейчас следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела вместе с сотрудниками МЧС проводят поисково-спасательные мероприятия. Они ищут тело утонувшего, опрашивают очевидцев случившегося и устанавливают обстоятельства трагедии.

UPD. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что следователи и сотрудники регионального МЧС обнаружили тело погибшего. Следователи СК России проводят осмотр. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка.

Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
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#Происшествия#Общество#Пермь#Прокуратура#Несчастный случай#Утопление
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