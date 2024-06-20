Прокуратура взяла на контроль проверку по утонувшему в Кунгурском округе подростку

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Кунгурская городская прокуратура организовала проверку после трагического инцидента на реке Сылва, в котором утонул 14-летний мальчик. По предварительным данным, вчера, 19 июня, подросток самовольно ушел из лагеря «Ермак» в Кунгурском округе. Находясь без присмотра взрослых, он отправился с двумя друзьями искупаться на реку и утонул.
В пресс-службе прокуратуры Пермского края рассказали, что во время проверки надзорное ведомство даст оценку действиям или бездействию должностных лиц, организовывавших отдых и оздоровление детей. Также прокуратура проконтролирует ход и результаты доследственной проверки по факту гибели подростка.
Сейчас следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела вместе с сотрудниками МЧС проводят поисково-спасательные мероприятия. Они ищут тело утонувшего, опрашивают очевидцев случившегося и устанавливают обстоятельства трагедии.
UPD. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что следователи и сотрудники регионального МЧС обнаружили тело погибшего. Следователи СК России проводят осмотр. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка.