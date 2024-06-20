Прокуратура взяла на контроль проверку по утонувшему в Кунгурском округе подростку

Кунгурская городская прокуратура организовала проверку после трагического инцидента на реке Сылва, в котором утонул 14-летний мальчик. По предварительным данным, вчера, 19 июня, подросток самовольно ушел из лагеря «Ермак» в Кунгурском округе. Находясь без присмотра взрослых, он отправился с двумя друзьями искупаться на реку и утонул.