Реконструкция «Трудовых резервов» начнется раньше жилой застройки

Как рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края, на встрече с общественниками застройщик представил расчеты по изменению транспортной нагрузки на зону КРТ. Он предлагает обеспечить будущий спорткомплекс разнонаправленными путями подъезда и подхода, а также парковкой. Согласно Генплану Перми, ул. Гайдара продлят от ул. Патриса Лумумбы до Макаренко, она станет полноценной магистралью. Само здание сместят ближе к ул. Макаренко, чтобы обеспечить быстрый подъезд к объекту с крупной магистрали, минуя улицы с меньшей пропускной способностью.