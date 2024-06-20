Реконструкция «Трудовых резервов» начнется раньше жилой застройки

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Реконструкция стадиона «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе Перми начнется раньше жилой застройки той части зоны комплексного развития территории (КРТ), где находится спортобъект. Об этом по итогу встречи контактной группы рассказали собственники стадиона. Заседание с участием девелопера, общественников, экологов и депутатов состоялось в конце мая.
Техническим заказчиком работ по реконструкции стадиона выступает компания «СНова». Реконструкцию плоскостной части объекта планируется начать одновременно с началом работ над объектами и коммуникациями по ул. Макаренко. Работы разобьют на этапы, чтобы сохранить доступ к стадиону. Например, каток будет работать как минимум следующий сезон.
В компании «СНова» рассказали, что техническая проработка проекта находится в процессе. Уже известно, что площадь объекта без учета беговой составляющей увеличится до 16,5 тыс. кв. м. Стадион вернет себе статус полноценного сертифицированного спорткомплекса круглогодичного использования. Земля под спортобъект перейдет в краевую собственность до начала реконструкции. А сам стадион «Трудовые резервы» станет краевым после окончания работ, которые застройщик проведет за свой счет.
Как рассказали в пресс-службе министерства спорта Пермского края, на встрече с общественниками застройщик представил расчеты по изменению транспортной нагрузки на зону КРТ. Он предлагает обеспечить будущий спорткомплекс разнонаправленными путями подъезда и подхода, а также парковкой. Согласно Генплану Перми, ул. Гайдара продлят от ул. Патриса Лумумбы до Макаренко, она станет полноценной магистралью. Само здание сместят ближе к ул. Макаренко, чтобы обеспечить быстрый подъезд к объекту с крупной магистрали, минуя улицы с меньшей пропускной способностью.
Зона КРТ «Городские горки» находится на площади около 9,3 га. Она ограничена зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и ул. Аркадия Гайдара, 1, а также ул. Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко. В конце марта правительство Пермского края приняло решение установить границы зоны КРТ. Спорткомплекс «Трудовые резервы» занимает часть этой территории — около 1,4 га (14 тыс. кв. м). В Минимущества Прикамья пояснили, что реконструкция спорткомплекса является обязательным условием заключения договора КРТ. В Минспорта подготовили соответствующее отраслевое задание по его наполнению. После реконструкции власти планируют вернуть спорткомплексу статус якорного социального объекта этой территории.