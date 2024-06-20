Шесть напитков Starbucks, которые можно воссоздать дома

Рецепт: вода доводится до кипения, после чего заваривается чай. Затем ему нужно будет дать настояться в течение 10 минут, после чего пакетики вынимаются. Далее чай заливается лимонадом, напиток помещается в холодильник и остается там до тех пор, пока не остынет.