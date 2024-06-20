Шесть напитков Starbucks, которые можно воссоздать дома

Posted Вчера, 12:22
Published Вчера, 12:22
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Компания Starbucks покинула Россию, но оставила после себя приятные воспоминания. Наши коллеги из Newia.ru предлагают шесть рецептов напитков из модной кофейни, которые можно изготовить дома.
Замороженный Starbucks Карамель Маккиато
Для приготовления этого напитка вам потребуются молоко, ванильный сироп, эспрессо и лед.
Рецепт: поставьте вариться кофе, одновременно подогревайте молоко. Затем взбейте его при помощи специальной насадки или венчика — до формирования пены. Далее перелейте все в мерную чашку, добавьте молоко, ваниль, карамельный сироп в небольшом количестве. Напиток готов!
Фраппучино с двойной шоколадной крошкой
Чтобы приготовить этот вкусный напиток, вам потребуются один стакан молока, пара ложек сахара, немного шоколадной стружки и пара ложек шоколадного сиропа, лед, ваниль.
Рецепт: смешайте все ингредиенты. И это все — напиток, по которому вы так долго скучали, готов.
Латте с тыквенными специями
Вам потребуются сахар — половина столовой ложки, тыквенное пюре, специи, которые обычно используются для приготовления выпечки с тыквой, молоко и кофе — примерно половина чашки.
Рецепт: все ингредиенты нужно поместить в кастрюлю и тщательно перемешать, поставить на плиту и дождаться, пока масса закипит. Затем емкость снимается с плиты, смесь переливается в чашку, к ней добавляются взбитые сливки. Напиток готов!
Розовый напиток
Для приготовления этого напитка потребуются чай с ягодами асаи — примерно три пакетика, один стакан кипяченой воды, виноградный сок, кокосовое молоко, обычный сироп и половина стакана клубники.
Рецепт: чай заливается кипятком, после чего пакетики нужно будет достать и дать им остыть. Клубника измельчается в шейкере, все переливается в емкость, например в чашку. Напиток готов!
Зеленый чай фраппучино
Для приготовления этого вкусного напитка вам потребуются лед, стакан молока с высокой жирностью, ванильный экстракт, сахарная пудра, зеленый чай.
Рецепт: все ингредиенты смешиваются до однородной массы с консистенцией крема, для этого можно использовать блендер.
Чай с маракуйей
Ингредиенты для приготовления этого напитка: зеленый чай — два пакетика, четыре стакана любого лимонада и вода.
Рецепт: вода доводится до кипения, после чего заваривается чай. Затем ему нужно будет дать настояться в течение 10 минут, после чего пакетики вынимаются. Далее чай заливается лимонадом, напиток помещается в холодильник и остается там до тех пор, пока не остынет.