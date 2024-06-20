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Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва

Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва

20 июня 2024, 02:38
Фото: unsplash.com
Дети самовольно ушли из лагеря купаться.
Сюжет
Дети

Следственное управление СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва в Кунгурском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно, 19 июня трое подростков покинули территорию детского оздоровительного лагеря. Прибежав к реке, они решили искупаться. Во время купания утонул 14-летний мальчик.

По информации источников Properm.ru, речь идет о подростках, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере «Ермак», расположенном у деревни Песчанка.

Сейчас следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление места нахождения тела несовершеннолетнего. Идет осмотр места инцидента, опрос очевидцев, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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