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Published Сегодня, 02:34

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

Стало известно, как на авиабилетах смогут сэкономить пермяки

Стало известно, как на авиабилетах смогут сэкономить пермяки

20 июня 2024, 02:34
Фото: 1MI
О том, какие лайфхаки стоит использовать при планировании путешествия, как продумывать маршрут и почему определенные типы билетов можно купить дешевле, в материале Properm.ru.
Сюжет
Туризм

Традиционно в летний сезон спрос на авиабилеты повышается: семьи улетают в отпуск, а иногородние студенты возвращаются домой. Однако полет даже в соседний город может оказаться дорогим удовольствием. Чтобы сэкономить на авиабилетах, стоит придерживаться определенных правил от путешественников.

Покупайте субсидированные билеты

Государственная программа по снижению стоимости перелета направлена льготные категории граждан — молодежь, пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и жителей ДВФО. Воспользоваться авиаперевозкой со скидкой можно из десятков городов России по сотням направлений.

Так, жители Перми могут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды туда-обратно.

Сравнивайте цены на разных агрегаторах

Многие люди покупают авиабилет с первого же сайта или приложения. Однако такая стратегия точно не поможет сэкономить на перелете. Если вы хотите купить билет с помощью посредника, для начала стоит посетить официальный сайт авиакомпании.

Зачастую из-за переноса предложений в агрегаторы стоимость перелета повышается на несколько процентов, поэтому цены следует проверять несколько раз.

Следите за ценой

На регулярные рейсы стоимость меняется буквально каждый деньНа регулярные рейсы стоимость меняется буквально каждый день
На регулярные рейсы стоимость меняется буквально каждый день
Фото: 1MI

Если вы уже нашли подходящий вариант перелета, не стоит думать, что это его минимальная цена. На регулярные рейсы стоимость меняется буквально каждый день, так как спрос и предложение соответственно не равны. При планировании путешествия лучше избегать праздничные даты — например, новогодние каникулы или майские выходные.

Некоторые трэвел-эксперты отмечают, что поиск дешевого авиабилета должен занимать несколько месяцев. Так, автор книги «Теплая зимовка» Антон Кротов заявил, что поиски самого выгодного перелета должны занимать у путешественников от двух до 8 месяцев.

Покупайте билеты в обе стороны сразу

В частых случаях путешественники получают небольшую скидку, если покупают авиабилет туда-обратно. Таким образом пассажир будет более привязан к авиакомпании и может захотеть купить дополнительные услуги до и во время полета. С помощью этого способа можно сэкономить несколько тысяч (а иногда и десятков тысяч) рублей.

Составляйте маршрут сразу

В пятницу и выходные авиабилеты зачастую дороже, чем в остальные дниВ пятницу и выходные авиабилеты зачастую дороже, чем в остальные дни
В пятницу и выходные авиабилеты зачастую дороже, чем в остальные дни
Фото: Изображение Midjourney

Несмотря на то, что современные туристические агрегаторы могут вам предложить множество услуг, они все еще не способны прокладывать долгие и выгодные перелеты. Кроме того, некоторые из поисковиков не сотрудничают с разными авиакомпаниями, что мешает оценить все варианты путешествия.

Именно самостоятельное планирование маршрута может помочь сэкономить тем туристам, которые отправляются в другие страны, с которыми сейчас нет прямого авиасообщения.

Смотрите на календарь

Удешевить перелет можно даже с помощью правильно выбранного дня недели. Так, трэвел-эксперт Семен Павлюк поделился, что в пятницу и выходные авиабилеты зачастую дороже, чем в остальные дни. Наименее загруженными же являются вторник и четверг.

Также Валерий Шанин в книге «Путешествия для всех» рассказывает, что билеты с вылетом во вторник и среду дешевле, чем в пятницу и воскресенье.

Будьте в курсе акций и распродаж

Благодаря чартерным авиаперелетам путешественники смогут сэкономить деньгиБлагодаря чартерным авиаперелетам путешественники смогут сэкономить деньги
Благодаря чартерным авиаперелетам путешественники смогут сэкономить деньги
Фото: Изображение Midjourney

Примерно раз в сезон авиакомпании рассказывают о специальных предложениях, которые доступны их клиентам. Однако по сниженной стоимости билеты покупаются быстро, а узнать актуальную информацию в большом потоке довольно сложно. Путешественникам, любящим сэкономить, стоит подписаться на рассылки авиакомпаний — в таком случае они узнают о распродажах первыми.

Проверяйте предложения чартеров

Чартерные рейсы являются особым типом перелета. В этом случае самолет арендует определенный туроператор, чтобы доставить путешественников в курортные страны. Например, лидерами среди таких направлений являются Турция, Египет, Шри-Ланка и Мальдивские острова.

Однако места на чартерах не всегда выкупаются полностью. Благодаря внимательному просмотру билетов незадолго до даты вылета вы можете поймать тот самый билет по сниженной цене.

Пользуйтесь программой лояльности

Каждая популярная авиакомпания имеет особые предложения для постоянных пассажиров. Так, например, вы сможете накопить бонусы или получить кэшбек. Для участия в программах лояльности стоит зарегистрироваться на сайте или в приложении авиакомпании.

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#Виктория Оврамец#Туризм#Цены#Путешествия#Авиабилеты#Скидки
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