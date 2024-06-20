Стало известно, как на авиабилетах смогут сэкономить пермяки

В частых случаях путешественники получают небольшую скидку, если покупают авиабилет туда-обратно. Таким образом пассажир будет более привязан к авиакомпании и может захотеть купить дополнительные услуги до и во время полета. С помощью этого способа можно сэкономить несколько тысяч (а иногда и десятков тысяч) рублей.