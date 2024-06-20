Стало известно, как на авиабилетах смогут сэкономить пермяки

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Традиционно в летний сезон спрос на авиабилеты повышается: семьи улетают в отпуск, а иногородние студенты возвращаются домой. Однако полет даже в соседний город может оказаться дорогим удовольствием. Чтобы сэкономить на авиабилетах, стоит придерживаться определенных правил от путешественников.
Государственная программа по снижению стоимости перелета направлена льготные категории граждан — молодежь, пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и жителей ДВФО. Воспользоваться авиаперевозкой со скидкой можно из десятков городов России по сотням направлений.
Так, жители Перми могут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды туда-обратно.
Многие люди покупают авиабилет с первого же сайта или приложения. Однако такая стратегия точно не поможет сэкономить на перелете. Если вы хотите купить билет с помощью посредника, для начала стоит посетить официальный сайт авиакомпании.
Зачастую из-за переноса предложений в агрегаторы стоимость перелета повышается на несколько процентов, поэтому цены следует проверять несколько раз.
Если вы уже нашли подходящий вариант перелета, не стоит думать, что это его минимальная цена. На регулярные рейсы стоимость меняется буквально каждый день, так как спрос и предложение соответственно не равны. При планировании путешествия лучше избегать праздничные даты — например, новогодние каникулы или майские выходные.
Некоторые трэвел-эксперты отмечают, что поиск дешевого авиабилета должен занимать несколько месяцев. Так, автор книги «Теплая зимовка» Антон Кротов заявил, что поиски самого выгодного перелета должны занимать у путешественников от двух до 8 месяцев.
В частых случаях путешественники получают небольшую скидку, если покупают авиабилет туда-обратно. Таким образом пассажир будет более привязан к авиакомпании и может захотеть купить дополнительные услуги до и во время полета. С помощью этого способа можно сэкономить несколько тысяч (а иногда и десятков тысяч) рублей.
Несмотря на то, что современные туристические агрегаторы могут вам предложить множество услуг, они все еще не способны прокладывать долгие и выгодные перелеты. Кроме того, некоторые из поисковиков не сотрудничают с разными авиакомпаниями, что мешает оценить все варианты путешествия.
Именно самостоятельное планирование маршрута может помочь сэкономить тем туристам, которые отправляются в другие страны, с которыми сейчас нет прямого авиасообщения.
Удешевить перелет можно даже с помощью правильно выбранного дня недели. Так, трэвел-эксперт Семен Павлюк поделился, что в пятницу и выходные авиабилеты зачастую дороже, чем в остальные дни. Наименее загруженными же являются вторник и четверг.
Также Валерий Шанин в книге «Путешествия для всех» рассказывает, что билеты с вылетом во вторник и среду дешевле, чем в пятницу и воскресенье.
Примерно раз в сезон авиакомпании рассказывают о специальных предложениях, которые доступны их клиентам. Однако по сниженной стоимости билеты покупаются быстро, а узнать актуальную информацию в большом потоке довольно сложно. Путешественникам, любящим сэкономить, стоит подписаться на рассылки авиакомпаний — в таком случае они узнают о распродажах первыми.
Чартерные рейсы являются особым типом перелета. В этом случае самолет арендует определенный туроператор, чтобы доставить путешественников в курортные страны. Например, лидерами среди таких направлений являются Турция, Египет, Шри-Ланка и Мальдивские острова.
Однако места на чартерах не всегда выкупаются полностью. Благодаря внимательному просмотру билетов незадолго до даты вылета вы можете поймать тот самый билет по сниженной цене.
Каждая популярная авиакомпания имеет особые предложения для постоянных пассажиров. Так, например, вы сможете накопить бонусы или получить кэшбек. Для участия в программах лояльности стоит зарегистрироваться на сайте или в приложении авиакомпании.