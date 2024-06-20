Уроженец Ирана организовал контрабанду леса из Перми

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Пермская таможня расследует три эпизода контрабанды леса в республики бывшего СНГ — Узбекистан, Азербайджан и в Иран транзитом через Астрахань, об этом сегодня официально сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. Преступление было выявлено этим ведомством, материалы передали в таможню для расследования.
Обвинение предъявлено уроженцу Ирана, получившего российское гражданство Аббасу Расоли Шах Пуру, генеральному директору пермской компании «Салар». Ранее Дзержинский районный суд избрал на время следствия ему подписку о невыезде.
Учредителем компании «Салар» является гражданин Ирана, родственник обвиняемого Салар Расоли Шах Пур. Не исключается, что конечным пунктом назначения контрабандного леса было это государство. Грузы отправлялись от Перми в Астрахань, откуда по воде в Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан.
Ранее астраханская таможня сообщала, что возбуждены три уголовных дела в отношении директора местной фирмы по факту контрабанды лесоматериалов стоимостью 8,7 млн рублей. Как сообщали южные СМИ, с 2018 по 2022 год директор астраханской фирмы отправлял морским транспортом в одну из стран Азии доски обрезные из ели общим объемом свыше 700 кубометров.
Лесоматериалы хвойных пород древесины стоимостью 8,7 млн рублей подозреваемый приобретал за наличные на территории Пермского края и вносил недостоверные сведения о поставщике товара в таможенные декларации. По информации Properm.ru, речь идет о двух составляющих одно преступление. У иранской семьи ранее на территории Астраханской области было также зарегистрировано предприятие — ООО «Яс», сейчас оно ликвидировано. Директором и ликвидатором нескольких компаний Аббаса Расоли Шах Пура является пермяк Андрей Дульнев.
По данным от собеседников в следственных органах таможни, предприниматель при отправке деловой древесины — пиломатериалов из ели и сосны — через таможню указывал подложные данные. Так, по декларации в Узбекистан для компании «Siberian Forest» из Ташкента должны были отправить древесину, купленную у кудымкарского ООО «Галес». У этого же поставщика, якобы, лес был куплен для отправки в Азербайджан по контракту с предприятием «Сумлес» из Сумгаита. Также «кудымкарский» лес отправлялся в строительную компанию «SSK» из Азербайджана и в ашхабадское индивидуальное предприятие «Даг Роваяты» в Туркменистан.
Однако, как показала проверка, на момент покупки древесины в Лес-ЕГАИС отсутствовали данные о продаже на экспорт древесины у кудымкарского ООО «Галлес». Сведения, внесенные в декларацию для вывоза деловой древесины за границу, оказались недостоверными. Всего таким образом из России было вывезено деловой древесины общим объемом 774,08 куб. м. Общая стоимость контрабандного товара составила более 8,6 млн рублей.