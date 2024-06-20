Уроженец Ирана организовал контрабанду леса из Перми

По данным от собеседников в следственных органах таможни, предприниматель при отправке деловой древесины — пиломатериалов из ели и сосны — через таможню указывал подложные данные. Так, по декларации в Узбекистан для компании «Siberian Forest» из Ташкента должны были отправить древесину, купленную у кудымкарского ООО «Галес». У этого же поставщика, якобы, лес был куплен для отправки в Азербайджан по контракту с предприятием «Сумлес» из Сумгаита. Также «кудымкарский» лес отправлялся в строительную компанию «SSK» из Азербайджана и в ашхабадское индивидуальное предприятие «Даг Роваяты» в Туркменистан.