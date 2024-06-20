Утонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложки

Трое подросткам удалось сбежать из детского оздоровительного лагеря с помощью ложки, которой они вскрыли окно и выбрались на улицу. После этого они покинула территорию учреждения, оказавшись у реки Сылва. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на свой источник.