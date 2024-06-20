Утонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложки

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Трое подросткам удалось сбежать из детского оздоровительного лагеря с помощью ложки, которой они вскрыли окно и выбрались на улицу. После этого они покинула территорию учреждения, оказавшись у реки Сылва. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на свой источник.
Инцидент произошел 19 июня во время тихого часа в лагере «Ермак». Спустившись по склону, они вышли к реке у деревни Песчанка. В ходе купания утонул 14-летний мальчик.
— Оказавшись в воде один парень начал тонуть. Испугавшись, он стал цепляться за друзей, тем самым, топя и их, поэтому те отплывали от него и в конечном счете мальчика унесло сильным течением, — сообщили изданию «КП-Пермь».
Тело мальчика было найдено следователями регионального следственного управления и краевого МЧС. Устанавливается точная причина гибели подростка. Ранее инцидентом заинтересовалась прокуратура. Ведомство даст оценку действиям или бездействию должностных лиц, организовывавших отдых и оздоровление детей.