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Updated Сегодня, 09:05

Утонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложки

Утонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложки

20 июня 2024, 09:04
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю
Инцидент произошел 19 июня в детском оздоровительном лагере «Ермак».
Сюжет
Дети

Трое подросткам удалось сбежать из детского оздоровительного лагеря с помощью ложки, которой они вскрыли окно и выбрались на улицу. После этого они покинула территорию учреждения, оказавшись у реки Сылва. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел 19 июня во время тихого часа в лагере «Ермак». Спустившись по склону, они вышли к реке у деревни Песчанка. В ходе купания утонул 14-летний мальчик.

— Оказавшись в воде один парень начал тонуть. Испугавшись, он стал цепляться за друзей, тем самым, топя и их, поэтому те отплывали от него и в конечном счете мальчика унесло сильным течением, — сообщили изданию «КП-Пермь».

Тело мальчика было найдено следователями регионального следственного управления и краевого МЧС. Устанавливается точная причина гибели подростка. Ранее инцидентом заинтересовалась прокуратура. Ведомство даст оценку действиям или бездействию должностных лиц, организовывавших отдых и оздоровление детей.

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#Дети#Прокуратура#Безопасность#Трагедия#Подросток#Лагерь#Прикамье#Река#Утопление
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