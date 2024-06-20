В ДТП на трассе Пермь-Ильинский погибли два человека

После чего Renault лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калиной». В результате водитель и пассажир «Калины» скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир «Лады», и водители двух иномарок с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.