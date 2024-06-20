properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В аварии на трассе Пермь-Ильинский погибли два человека

В ДТП на трассе Пермь-Ильинский погибли два человека

20 июня 2024, 16:00
Фото: ВКонтакте/Ильинский онлайн

В аварии на трассе Пермь-Ильинский погибли два человека

Водитель легковой машины по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 20 июня около 15:50 по автодороге Пермь-Ильинский в направлении Перми двигался автомобиль Renault Logan. На 32 км водитель по не установленной причине выехал на полосу встречного движения, сообщают в краевом ГИБДД.

Водитель двигавшегося по «встречке» Nissan Micra попытался избежать столкновения и слетел в кювет, где перевернулся.

После чего Renault лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калиной». В результате водитель и пассажир «Калины» скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир «Лады», и водители двух иномарок с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, личности участников происшествия уточняются.

Читайте также:
В ДТП в Оханском районе погибла женщинаВ Пермском крае из-за плохого самочувствия водителя на трассе опрокинулся КамАЗВ Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося
#Происшествия#Дтп#Ильинский
Подпишитесь
Беглый депутат Сергей Захаров не оплачивал услуги своего адвоката
Сегодня, 12:47
Минсоц Прикамья проверяет пермскую семью, в которой выгуливали мальчика на веревке
Сегодня, 12:42
Пермский манеж «Звезда» готов к открытию
Сегодня, 09:55
В Перми почти на месяц ограничат движение по одной улице
Сегодня, 09:21
Фото. Опера на велосипедах, панна-футбол и лекторий. Каким будет «Город встреч» в Перми
Сегодня, 09:27
«Я делал то, что считал нужным». Интервью с главным пивоваром Перми 90-х
Сегодня, 09:30