В ДТП на трассе Пермь-Ильинский погибли два человека

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Сегодня, 20 июня около 15:50 по автодороге Пермь-Ильинский в направлении Перми двигался автомобиль Renault Logan. На 32 км водитель по не установленной причине выехал на полосу встречного движения, сообщают в краевом ГИБДД.
Водитель двигавшегося по «встречке» Nissan Micra попытался избежать столкновения и слетел в кювет, где перевернулся.
После чего Renault лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калиной». В результате водитель и пассажир «Калины» скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир «Лады», и водители двух иномарок с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, личности участников происшествия уточняются.