В ходе СВО погиб механик-водитель разведроты из Верещагино

Родился Сергей 5 декабря 2000 года в Перми. Жил в посёлке Кукуштан. Родители были лишены родительских прав. Детство началось в Юго-Камском детском доме. С 3 по 9 класс учился в школе в родительском доме «Кукетский», воспитывался в приёмных семьях. Поступил учиться в Зюкайский техникум. С июня 2020-го по июнь 2021-й служил по призыву в ВС РФ. После — трудился в Верещагинском водоканале.