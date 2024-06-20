В ходе СВО погиб механик-водитель разведроты из Верещагино

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Как сообщают в администрации Верещагинского округа, 8 июня погиб Сергей Исекеев, младший сержант, механик-водитель разведывательной роты.
Родился Сергей 5 декабря 2000 года в Перми. Жил в посёлке Кукуштан. Родители были лишены родительских прав. Детство началось в Юго-Камском детском доме. С 3 по 9 класс учился в школе в родительском доме «Кукетский», воспитывался в приёмных семьях. Поступил учиться в Зюкайский техникум. С июня 2020-го по июнь 2021-й служил по призыву в ВС РФ. После — трудился в Верещагинском водоканале.
В июне 2022-го заключил контракт с ВС России. Награждён медалью «За отличие в военной службе» и медалью Суворова.
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.