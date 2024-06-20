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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Верещагинец Сергей Исекеев погиб в ходе СВО 8 июня на 24-м году жизни

В ходе СВО погиб механик-водитель разведроты из Верещагино

20 июня 2024, 14:03
Фото: ВКонтакте/Администрация Верещагинского городского округа

Верещагинец Сергей Исекеев погиб в ходе СВО 8 июня на 24-м году жизни

Сергей Исекеев служил по контракту с июня 2022 года.

Как сообщают в администрации Верещагинского округа, 8 июня погиб Сергей Исекеев, младший сержант, механик-водитель разведывательной роты.

Родился Сергей 5 декабря 2000 года в Перми. Жил в посёлке Кукуштан. Родители были лишены родительских прав. Детство началось в Юго-Камском детском доме. С 3 по 9 класс учился в школе в родительском доме «Кукетский», воспитывался в приёмных семьях. Поступил учиться в Зюкайский техникум. С июня 2020-го по июнь 2021-й служил по призыву в ВС РФ. После — трудился в Верещагинском водоканале.

В июне 2022-го заключил контракт с ВС России. Награждён медалью «За отличие в военной службе» и медалью Суворова.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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#Военная операция на Украине#Сво
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