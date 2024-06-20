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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Перми из рук руководителя СУ СКР Дениса Головкина сироты получили ключи

В Перми 12 сирот получили ключи от собственных квартир

20 июня 2024, 13:34
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми из рук руководителя СУ СКР Дениса Головкина сироты получили ключи

Вручал их руководитель СУ СКР Денис Головкин.

Руководитель регионального следственного управления Денис Головкин принял участие во вручении ключей от квартир детям– сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Собственниками жилья стали 12 человек. Они получили ключи от своих квартир из рук главы города Эдуарда Соснина и руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дениса Головкина.

В своем выступлении Денис Головкин подчеркнул, что своевременное реагирование на нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание им всесторонней помощи в реализации прав являются важнейшими направлениями работы Следственного комитета Российской Федерации и профильных ведомств. Наряду с обеспечением уголовно-правовой защиты прав сирот на благоустроенное жилье, региональное следственное управление активно взаимодействует с региональными органами власти в целях повышения эффективности предпринимаемых шагов в этом направлении.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации в этой сфере, всегда готовы дать свою компетентную оценку, готовы к обсуждениям и совместному поиску и решению возникающих проблем», — подчеркнул руководитель регионального следственного управления.

#Общество#Пермь#Су скр
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