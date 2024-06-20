В Перми 12 сирот получили ключи от собственных квартир

В своем выступлении Денис Головкин подчеркнул, что своевременное реагирование на нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание им всесторонней помощи в реализации прав являются важнейшими направлениями работы Следственного комитета Российской Федерации и профильных ведомств. Наряду с обеспечением уголовно-правовой защиты прав сирот на благоустроенное жилье, региональное следственное управление активно взаимодействует с региональными органами власти в целях повышения эффективности предпринимаемых шагов в этом направлении.