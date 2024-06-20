В Перми 12 сирот получили ключи от собственных квартир

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Руководитель регионального следственного управления Денис Головкин принял участие во вручении ключей от квартир детям– сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Собственниками жилья стали 12 человек. Они получили ключи от своих квартир из рук главы города Эдуарда Соснина и руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дениса Головкина.
В своем выступлении Денис Головкин подчеркнул, что своевременное реагирование на нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание им всесторонней помощи в реализации прав являются важнейшими направлениями работы Следственного комитета Российской Федерации и профильных ведомств. Наряду с обеспечением уголовно-правовой защиты прав сирот на благоустроенное жилье, региональное следственное управление активно взаимодействует с региональными органами власти в целях повышения эффективности предпринимаемых шагов в этом направлении.
«Мы внимательно следим за развитием ситуации в этой сфере, всегда готовы дать свою компетентную оценку, готовы к обсуждениям и совместному поиску и решению возникающих проблем», — подчеркнул руководитель регионального следственного управления.