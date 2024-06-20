В Прикамье добавилось еще четыре мультистобалльника по ЕГЭ

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В Пермском крае добавилось еще четыре мультистобалльника по результатам ЕГЭ по обществознанию и физике. Об этом сообщает краевой минобр.
Максимального результата по физике добились 13 школьников из Перми, Кунгура, Соликамска и Куеды. Стобалльниками по обществознанию стали четыре выпускника из Перми и Чайковского.
Выпускники соликамской гимназии №1 Гордей Щепин, куединской школы №2 Иван Миков, пермской школы №146 Никита Загадерчук и лицея №3 Павел Куркула получили 100 баллов за экзамен по физике и профильной математике.
Тем самым по результатам семи экзаменов в регионе на сегодняшний день определились 104 стобалльника, из них шесть человек получили 100 баллов за 2 предмета.
Ранее два экзамена на 200 баллов сдали выпускник школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3 Юрий Ивашкин из Березников и Ольга Седельникова из пермской школы № 146.