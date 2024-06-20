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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Прикамье подорожали все виды бензина и дизельное топливо

В Прикамье подорожали все виды бензина и дизельное топливо

20 июня 2024, 07:28
Фото: ideogram.ai
Пермский край стал лидером по ценам на топливо в Приволжском федеральном округе.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае с 11 по 17 июня 2024 года подорожали все виды бензина и дизтоплива. Средняя стоимость одного литра бензина увеличилась за неделю на 17 копеек, средняя цена дизтоплива — на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным еженедельного мониторинга цен, средняя цена на автомобильное топливо в этом отчетном периоде составила 56,00 рублей за литр (неделей ранее — 55,89): АИ-92 — 51,69 рубля, АИ-95 — 56,20 рубля, АИ-98 — 71,04 рубля за литр. За неделю бензин АИ-92 подорожал на 14 копеек, АИ-95 — на 13 копеек, АИ-98 — на 40 копеек.

По уровню цен на все виды топлива Пермский край занимает в Приволжском федеральном округе первое место. Средняя цена на автомобильный бензин в ПФО сложилась за неделю в 53,97 рубля, на дизельное топливо — 62,61 рубля за литр.

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#Пермский край#Росстат#Бензин#Дизельное топливо#Рост цен#Автомобильное топливо#Цены на топливо
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