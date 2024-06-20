В Прикамье подорожали все виды бензина и дизельное топливо

В Пермском крае с 11 по 17 июня 2024 года подорожали все виды бензина и дизтоплива. Средняя стоимость одного литра бензина увеличилась за неделю на 17 копеек, средняя цена дизтоплива — на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.