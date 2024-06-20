В Прикамье простятся с погибшим на СВО 22-летним Кириллом Мосягиным

Мужчина родился 11 апреля 2002 года в деревне Софоновка. После окончания Пешнигортской средней общеобразовательной школы поступил в Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж в Кудымкаре, получил специальность электрика.



После срочной службы решил подписать контракт с Минообороны и отправиться в зону спецоперации. В июне семье Мосягина стало известно о его гибели. «В памяти родных и близких он останется приветливым, добродушным парнем. Его отличали трудолюбие и хорошие организаторские способности, умение отстаивать свою точку зрения. Увлекался техникой и мечтал о собственном автосервисе. Кирилл был единственной и надёжной опорой для своей семьи», — рассказали в пресс-службе администрации округа.