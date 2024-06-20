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В Прикамье простятся с погибшим на СВО 22-летним Кириллом Мосягиным

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 22-летним Кириллом Мосягиным

20 июня 2024, 08:35
Фото: 1MI / администрация Кудымкарского округа
Прощание с мужчиной пройдет 21 июня в 12:00.

В ходе СВО на Украине погиб 22-летний уроженец Кудымкарского округа Кирилл Мосягин. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

«Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края выражает соболезнования родным и близким нашего земляка», пишут власти округа во ВКонтакте.

Мужчина родился 11 апреля 2002 года в деревне Софоновка. После окончания Пешнигортской средней общеобразовательной школы поступил в Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж в Кудымкаре, получил специальность электрика.

После срочной службы решил подписать контракт с Минообороны и отправиться в зону спецоперации. В июне семье Мосягина стало известно о его гибели. «В памяти родных и близких он останется приветливым, добродушным парнем. Его отличали трудолюбие и хорошие организаторские способности, умение отстаивать свою точку зрения. Увлекался техникой и мечтал о собственном автосервисе. Кирилл был единственной и надёжной опорой для своей семьи», — рассказали в пресс-службе администрации округа.

Прощание с мужчиной состоится 21 июня в 12:00 в Пешнигортском сельском культурно-досуговом центре на ул. Голева, 15.

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#Украина#Сво#Спецоперация#Прикамье#Минобороны#Автосервис#Кирилл Мосягин#Кудымкарского округа#Пешнигортской средней общеобразовательной школы#Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж#Пешнигортский сельский культурно-досуговой центр
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