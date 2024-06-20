В Соликамске за день из окон выпали два маленьких ребенка

Москитная сетка защитит дом от насекомых, а от выпадения ребенка из окна — нет. Устройство, наоборот, иногда способствует трагедии: ребенок, оказавшись на подоконнике, может опереться на сетку, как на стену, что неизбежно приведет к плачевным последствиям.