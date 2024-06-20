В Соликамске за день из окон выпали два маленьких ребенка

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В Соликамске следователями выясняются обстоятельства травмирования двух детей. Они выпали из окон 17 июня, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
17 июня двухлетний мальчик находился на кухне квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного жилого дома, в то время как его родители занимались домашними делами. Оставшись на короткое время без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно открыл окно, из которого выпал.
В этот же день двухлетняя девочка находилась в комнате общежития, расположенной на втором этаже. Оставшись без присмотра взрослых, девочка выпала из открытого окна.
В результате падения дети получили травмы различного характера, с которыми были доставлены в больницу. Сейчас они проходят стационарное лечение.
Следственным отделом по Соликамску проводятся процессуальные проверки по факту падения детей из окон. Опрошены очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.
Как напоминают в Следкоме, нередко причины гибели и травмирования детей — невнимательность и безответственность взрослых. Родители забывают, что, если в комнате открыто окно, нельзя оставлять малыша без присмотра.
Москитная сетка защитит дом от насекомых, а от выпадения ребенка из окна — нет. Устройство, наоборот, иногда способствует трагедии: ребенок, оказавшись на подоконнике, может опереться на сетку, как на стену, что неизбежно приведет к плачевным последствиям.
На окнах в доме с маленьким ребенком обязательно должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно.