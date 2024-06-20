В Троицу в Перми изменится движение транспорта

22 и 23 июня вводятся временные остановочные пункты автобусов у городских кладбищ. Все маршруты, проходящие по Южной дамбе, будут совершать остановку у Южного кладбища (при следовании в Мотовилихинский район). Для маршрутов №22, №23, №32, №58 вводится временная остановка в обоих направлениях у кладбища «Банная гора». Кроме того, традиционно будет увеличено количество рейсов на маршруте №46 «Северное кладбище — Пермский академический Театр-Театр».