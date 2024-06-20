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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В автобусном движении Перми в Троицу и Семик изменится расписание

В Троицу в Перми изменится движение транспорта

20 июня 2024, 14:48
Фото: properm.ru

В автобусном движении Перми в Троицу и Семик изменится расписание

Будут введены временные остановки у городских кладбищ.

В выходные, 22 и 23 июня в связи с Троицей вводятся временные остановки общественного транспорта Перми. Изменения коснутся автобусных маршрутов №22, №23, №32, №58 и №46, сообщают в мэрии.

22 и 23 июня вводятся временные остановочные пункты автобусов у городских кладбищ. Все маршруты, проходящие по Южной дамбе, будут совершать остановку у Южного кладбища (при следовании в Мотовилихинский район). Для маршрутов №22, №23, №32, №58 вводится временная остановка в обоих направлениях у кладбища «Банная гора». Кроме того, традиционно будет увеличено количество рейсов на маршруте №46 «Северное кладбище — Пермский академический Театр-Театр».

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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