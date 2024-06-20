Возобновили слушания по делу о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард

Уже завтра, 21 июня, Дзержинский районный суд вернутся к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора «Порта Пермь» Марека Кинцла. Дело рассматривается во второй раз, ранее суд вернул его следствию на утяжеление состава преступления, но прокуратура оспорила это решение. Ранее Седьмой кассационный суд в Челябинске не стал рассматривать жалобы Кинцла и его защитника на это решение Пермского краевого суда. Материалы кассационной инстанции поступили в Пермь и рассмотрение дела продолжится.