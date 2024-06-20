Возобновили слушания по делу о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Уже завтра, 21 июня, Дзержинский районный суд вернутся к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора «Порта Пермь» Марека Кинцла. Дело рассматривается во второй раз, ранее суд вернул его следствию на утяжеление состава преступления, но прокуратура оспорила это решение. Ранее Седьмой кассационный суд в Челябинске не стал рассматривать жалобы Кинцла и его защитника на это решение Пермского краевого суда. Материалы кассационной инстанции поступили в Пермь и рассмотрение дела продолжится.
Директор порта обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.
17 июня Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение о применении последствий недействительности ничтожной сделки между АО «Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь» по приватизации имущества порта и продажи его третьим лицам.
Решением суда от 18 января прошлого года исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче движимого и недвижимого имущества между АО «Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь» удовлетворены в полном объеме. Судами апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Ранее арбитражный суд прекратил дело о банкротстве «Порта Пермь». С заявлением признать общество несостоятельным в суд в сентябре прошлого года обратилась компания ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. , зарегистрированная в Чехии и принадлежащая Чарльзу Алексею Батлеру.
В 2023 году производство по делу было приостановлено до принятия судебного акта по результатам рассмотрения апелляционной жалобы по иску той же компании бывшего владельца активов «Порта Пермь» Батлера к «Порту Пермь» о возврате задолженности на 30 млн рублей по договорам займа. В марте Семнадцатый апелляционный арбитражный суд полностью отказал ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. в удовлетворении иска.