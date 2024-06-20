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Возобновили слушания по делу о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард

Возобновили слушания по делу о хищении имущества «Порта Пермь» на миллиард

20 июня 2024, 08:14
Фото: properm.ru
Ранее было прекращено дело о банкротстве «Порта Пермь».

Уже завтра, 21 июня, Дзержинский районный суд вернутся к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора «Порта Пермь» Марека Кинцла. Дело рассматривается во второй раз, ранее суд вернул его следствию на утяжеление состава преступления, но прокуратура оспорила это решение. Ранее Седьмой кассационный суд в Челябинске не стал рассматривать жалобы Кинцла и его защитника на это решение Пермского краевого суда. Материалы кассационной инстанции поступили в Пермь и рассмотрение дела продолжится.

Директор порта обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.

17 июня Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение о применении последствий недействительности ничтожной сделки между АО «Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь» по приватизации имущества порта и продажи его третьим лицам.

Решением суда от 18 января прошлого года исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче движимого и недвижимого имущества между АО «Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь» удовлетворены в полном объеме. Судами апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Ранее арбитражный суд прекратил дело о банкротстве «Порта Пермь». С заявлением признать общество несостоятельным в суд в сентябре прошлого года обратилась компания ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. , зарегистрированная в Чехии и принадлежащая Чарльзу Алексею Батлеру.

В 2023 году производство по делу было приостановлено до принятия судебного акта по результатам рассмотрения апелляционной жалобы по иску той же компании бывшего владельца активов «Порта Пермь» Батлера к «Порту Пермь» о возврате задолженности на 30 млн рублей по договорам займа. В марте Семнадцатый апелляционный арбитражный суд полностью отказал ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. в удовлетворении иска.

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