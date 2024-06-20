Законность и правопорядок — в прямом диалоге с жителями

Работа с обращениями граждан –важнейшая часть работы органов прокуратуры. Жители Прикамья могут обратиться в надзорное ведомство абсолютно по любому вопросу, связанному с нарушением их прав, и ни одно обращение не останется без ответа. Сделать это можно теперь и на площадке Штаба общественной поддержки Пермского края.