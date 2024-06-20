Законность и правопорядок — в прямом диалоге с жителями

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Работа с обращениями граждан –важнейшая часть работы органов прокуратуры. Жители Прикамья могут обратиться в надзорное ведомство абсолютно по любому вопросу, связанному с нарушением их прав, и ни одно обращение не останется без ответа. Сделать это можно теперь и на площадке Штаба общественной поддержки Пермского края.
С марта 2024 года здесь ежемесячно проходят встречи с представителями руководства Прокуратуры Перми и Пермского края. Так, например, накануне очередную встречу с прикамцами провёл заместитель прокурора Пермского края, старший советник юстиции Дмитрий Трусов. Главной темой стали вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов детей.
Жители региона затронули в беседе с заместителем прокурора региона такие актуальные темы как доступность образовательных учреждений, безопасность дорожного движения, предоставление санаторно-оздоровительного отдыха опекаемым детям и детям участников СВО и др. Все озвученные вопросы надзорным ведомством взяты в проработку, по ним будут организованы необходимые проверочные мероприятия.
До этого, прикамцы в стенах Штаба беседовали также с заместителем прокурора Прикамья, старшим советником юстиции Алексеем Ивановым по вопросам льготного лекарственного обеспечения. А активисты ТОСов столицы края обсудили с прокурором Перми Егором Шмыриным широкий круг тем: от профилактики мошеннических действий по телефону и в Интернете до перспектив включения работы председателей ТОС в трудовой стаж.
«Прокуратура — один из ключевых институтов правоохранительной системы, и мы планомерно укрепляем наше взаимодействие. Встречи с населением являются здесь основным направлением. Прямой диалог на площадке Штаба позволяет разрешить как конкретный вопрос каждого обратившегося гражданина, так и срез вопросов всего общества», — отмечает заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Савельева.
Ознакомиться с графиком будущих встреч с представителями прокуратуры можно по телефонам: +7 (342) 236-82-29, 236-84-58, 236-79-92 или в сообществе Штаба общественной поддержки в социальной сети «Вконтакте».