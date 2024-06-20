Жутко и красиво: в Очере заметили редкое атмосферное явление. Фото

Шкваловый ворот образуется, когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивают облака в такую интересную форму. Шкваловый ворот нередко путают с торнадо, однако ворот не оставляет после себя таких серьезных разрушений. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра — свыше 20 м/с.