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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Очере заметили редкое атмосферное явление

Жутко и красиво: в Очере заметили редкое атмосферное явление. Фото

20 июня 2024, 05:28
Фото: телеграм-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы»

В Очере заметили редкое атмосферное явление

Шкваловый ворот может быть опасен для наблюдателя.

Вчера, 19 июня, в Очере заметили редкое атмосферное явления — шкваловый ворот или же грозовой воротник. Об этом сообщает сообщество «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

О каких-либо последствиях очёрцы не сообщают.

Шкваловый ворот образуется, когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивают облака в такую интересную форму. Шкваловый ворот нередко путают с торнадо, однако ворот не оставляет после себя таких серьезных разрушений. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра — свыше 20 м/с.

В такую погоду на улицу лучше не выходить, но если такой возможности нет, то по улицам населенного пункта нужно передвигаться, соблюдая ряд правил.

При этом все окна должны быть плотно закрыты, с незастекленных балконов и лоджий нужно убрать тяжелые и незакрепленные предметы, которые могут упасть вниз при ветре. МЧС предупреждает, что, если скорость ветра достигает критической отметки, нежелательно даже внутри помещения находиться вблизи окон.

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