Жутко и красиво: в Очере заметили редкое атмосферное явление. Фото

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Вчера, 19 июня, в Очере заметили редкое атмосферное явления — шкваловый ворот или же грозовой воротник. Об этом сообщает сообщество «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
О каких-либо последствиях очёрцы не сообщают.
Шкваловый ворот образуется, когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивают облака в такую интересную форму. Шкваловый ворот нередко путают с торнадо, однако ворот не оставляет после себя таких серьезных разрушений. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра — свыше 20 м/с.
В такую погоду на улицу лучше не выходить, но если такой возможности нет, то по улицам населенного пункта нужно передвигаться, соблюдая ряд правил.
При этом все окна должны быть плотно закрыты, с незастекленных балконов и лоджий нужно убрать тяжелые и незакрепленные предметы, которые могут упасть вниз при ветре. МЧС предупреждает, что, если скорость ветра достигает критической отметки, нежелательно даже внутри помещения находиться вблизи окон.