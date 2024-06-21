Аномальная жара придет в Кузбасс в эти выходные

Ночью в регионе обещают +11…+16º, днем +28…+33º. Ожидается южный ветер с порывами до 15 м/с в ночные часы, днем — до 17 м/с. Ночью пройдут кратковременные, местами сильные дожди и грозы. Однако на юге региона осадки маловероятны. В северных районах Кузбасса прогнозируются кратковременные дожди, могут пройти грозы, а ночью и утром будет туманная погода.