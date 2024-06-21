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Published Сегодня, 08:42

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Аномальная жара придет в Кузбасс в эти выходные

Аномальная жара придет в Кузбасс в эти выходные

21 июня 2024, 08:42
Фото: unsplash.com
В некоторых районах региона ожидаются грозы и дожди.

Завтра, 22 июня, в Кемеровской области ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +33º, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Кемеровской гидрометцентр.

Ночью в регионе обещают +11…+16º, днем +28…+33º. Ожидается южный ветер с порывами до 15 м/с в ночные часы, днем — до 17 м/с. Ночью пройдут кратковременные, местами сильные дожди и грозы. Однако на юге региона осадки маловероятны. В северных районах Кузбасса прогнозируются кратковременные дожди, могут пройти грозы, а ночью и утром будет туманная погода.

В столице Кузбасса — Кемерове — в ночь на 22 июня будет +14…+16º, днем +29…+31º. Специалисты ожидают южный ветер с порывами до 14 м/с ночью. Также ночью будет кратковременный дождь и гроза, а днем осадки маловероятны.

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#Общество#Погода#Аномальная жара
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