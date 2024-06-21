Что ждет Пермь в 2025 году: изменение маршрутов и автобусы особо большого класса

Так, маршруты №5 и №25 решено объединить по обращениям жителей микрорайона Новобродовский. Автобус №7 предлагается продлить до ПНИПУ, что упростит для пассажиров пересадку на трамваи и ряд других автобусных маршрутов. Для маршрута №10 заезд к железнодорожному вокзалу будет введен только при следовании в сторону микрорайона Нагорный.