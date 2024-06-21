Что ждет Пермь в 2025 году: изменение маршрутов и автобусы особо большого класса

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Департамент транспорта администрации Перми провёл очередное заседание рабочей группы по развитию маршрутов общественного транспорта в 2025 году. Озвучен целый ряд предложений, которые будут воплощаться в городе, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Так, маршруты №5 и №25 решено объединить по обращениям жителей микрорайона Новобродовский. Автобус №7 предлагается продлить до ПНИПУ, что упростит для пассажиров пересадку на трамваи и ряд других автобусных маршрутов. Для маршрута №10 заезд к железнодорожному вокзалу будет введен только при следовании в сторону микрорайона Нагорный.
Основная часть маршрута автобуса №64 будет сохранена на Парковом проспекте. По улице Строителей пройдёт лишь небольшой участок трассы маршрута от улицы Куфонина до улицы Желябова. Это позволит обеспечить удобную пересадку на обновленный трамвайный маршрут №3, который в 2025 году планируется продлить до «Велты».
Маршрут №18 будет совершать заезд на остановку «10-й Микрорайон», что позволит улучшить связь этой территории с центральной частью города. Кроме того, после окончания контракта на маршрут №77, станет возможным скорректировать условия следующих контрактов для выделения укороченных рейсов с литерой «К» в отдельный маршрут. Также предлагаемые изменения по маршрутам №21, №23, №38 и №48 предполагается пересмотреть.
Проводятся подготовительные мероприятия к приобретению и запуску автобусов особо большого класса на маршрутах №1, №14, №15, №27, №50, №53.
По оценкам специалистов наибольший эффект от изменений смогут ощутить жители микрорайонов Железнодорожный, Юбилейный, Владимирский, Крохалева, Вышка-2 и Гайва. На этих направлениях провозная способность маршрутов увеличится на 10%-35%. В среднем же по городу рост составит около 5%.