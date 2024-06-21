ЕР организует патриотические акции памяти 22 июня у Музея Победы

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве будет представлена инсталляция, посвящённая началу Великой Отечественной войны. Ее составят из тысяч горящих свечей. На мероприятие приглашены ветераны, бойцы спецоперации, депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме, а также активисты МГЕР и движения «Волонтёры Победы». Об этом пишет mkset.ru.
О создании одной из самых масштабных «огненных картин» — из 30 тысяч свечей — заявили в Казани. Активисты партии и движения «Волонтёры Победы» создадут портрет Героя Советского Союза, лётчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пронесут свечи от парка Горького до парка Победы. В этом событии примет участие Герой России, командир знаменитого экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.
В Махачкале из 20 тысяч свечей создадут изображение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэтов летящих журавлей. На Соколовой горе в Саратове покажут инсталляцию под названием «Связь поколений», где из 15 тысяч свечей будут созданы образы советского и современного воинов у Вечного огня.
На Кургане Бессмертия в Брянске в рамках проекта «Огненная картина» покажут момент передачи Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. Дворцовая площадь Санкт-Петербурга станет местом для показа картины со звездой Красной Армии и цифрой 80, выполненной в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Ельце Липецкой области, городе воинской славы, жителям представят картину «Героический таран Виктора Барковского», созданную из семи тысяч свечей.
В Луганске из тысяч свечей соберут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» украсят Саур-Могилу в ДНР. В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгутся свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям под звуки метронома активисты «Единой России» прочтут письма и мемуары ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах состоятся показы фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека».
Согласно информации сайта партии «Единая Россия», активисты движения «Волонтеры Победы» намерены провести памятные акции в 40 странах мира, включая Германию, Индию, Турцию, ЮАР, Кипр, Сербию, Бразилию, Австралию, Египет, Ливан, Мексику, Нидерланды, Таджикистан, Узбекистан и другие.
«22 июня в Перми пройдет акция „Огненные картины войны“. В 22:00 на набережной Камы около амфитеатра активисты из 1000 свечей выложат изображение знаменитой пермской корпусной пушки, из которой в 1945 году был сделан первый выстрел по Берлину. Все зрители при желании смогут стать участниками акции. Волонтеры будут раздавать свечи и помогать в создании огненного силуэта пушки.
Напомню, Пермский край (в то время — Молотовская область) в период Великой Отечественной войны стал местом эвакуации большого количества промышленных предприятий. В числе эвакуированных — артиллерийское особое конструкторское бюро (ОКБ) из Ленинграда. На счету ОКБ-172 разработка огромного количества пушек разного назначения. Изготавливал пушки наш Мотовилихинский завод. За годы Великой Отечественной войны на заводе было изготовлено порядка 49 тысяч пушек — каждая четвертая, произведенная в стране пушка, была пермской.
Мы считаем очень важным установление исторической правды и справедливости. Такие акции, как «Огненные картины войны», которые проводятся по инициативе самих молодых людей, говорят о том, что мы на верном пути», — прокомментировал Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия».