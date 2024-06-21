ЕР организует патриотические акции памяти 22 июня у Музея Победы

«22 июня в Перми пройдет акция „Огненные картины войны“. В 22:00 на набережной Камы около амфитеатра активисты из 1000 свечей выложат изображение знаменитой пермской корпусной пушки, из которой в 1945 году был сделан первый выстрел по Берлину. Все зрители при желании смогут стать участниками акции. Волонтеры будут раздавать свечи и помогать в создании огненного силуэта пушки.