Конец тепла! Синоптики сообщили, какой будет погода в Прикамье ближайшую неделю

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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В Пермский край идет похолодание. Во второй половине дня 21 июня через территорию Прикамья пройдет холодный фронт, говорят в ГИС-центре ПГНИУ.
В регионе окончится теплый период, который продлился в течение 20 дней — со 2 по 21 июня. В эти дни средняя температура воздуха была выше нормы на севере края на 4°, на юге — более чем на 5°. Максимальные значения температуры воздуха в период с 12 по 15 июня достигли +33° в Перми и +33,6° по региону. Настолько продолжительный жаркий период в июне наблюдался в Прикамье в 2021 году, с 14 июня до 2 июля.
В третьей декаде июня Урал окажется в передней части высотной ложбины. Теплый воздух будет перемещаться в Сибирь, поэтому в Прикамье погода перестанет быть жаркой. Температура воздуха днем не будет превышать +18…+23°. В период с 26 по 30 июня включительно в некоторые дни в Пермском крае может похолодать до +15°. Синоптики обещают, что наиболее обильные дожди возможны в воскресенье, 23 июня, и в ночь на понедельник, 24 июня.