Конец тепла! Синоптики сообщили, какой будет погода в Прикамье ближайшую неделю

В регионе окончится теплый период, который продлился в течение 20 дней — со 2 по 21 июня. В эти дни средняя температура воздуха была выше нормы на севере края на 4°, на юге — более чем на 5°. Максимальные значения температуры воздуха в период с 12 по 15 июня достигли +33° в Перми и +33,6° по региону. Настолько продолжительный жаркий период в июне наблюдался в Прикамье в 2021 году, с 14 июня до 2 июля.