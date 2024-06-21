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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Синоптики дали прогноз погоды в Пермском крае на остаток июня

Конец тепла! Синоптики сообщили, какой будет погода в Прикамье ближайшую неделю

21 июня 2024, 10:58
Фото: ideogram.ai

Синоптики дали прогноз погоды в Пермском крае на остаток июня

Дожди и ливни в регионе ожидаются уже в эти выходные.

В Пермский край идет похолодание. Во второй половине дня 21 июня через территорию Прикамья пройдет холодный фронт, говорят в ГИС-центре ПГНИУ.

В регионе окончится теплый период, который продлился в течение 20 дней — со 2 по 21 июня. В эти дни средняя температура воздуха была выше нормы на севере края на 4°, на юге — более чем на 5°. Максимальные значения температуры воздуха в период с 12 по 15 июня достигли +33° в Перми и +33,6° по региону. Настолько продолжительный жаркий период в июне наблюдался в Прикамье в 2021 году, с 14 июня до 2 июля.

В третьей декаде июня Урал окажется в передней части высотной ложбины. Теплый воздух будет перемещаться в Сибирь, поэтому в Прикамье погода перестанет быть жаркой. Температура воздуха днем не будет превышать +18…+23°. В период с 26 по 30 июня включительно в некоторые дни в Пермском крае может похолодать до +15°. Синоптики обещают, что наиболее обильные дожди возможны в воскресенье, 23 июня, и в ночь на понедельник, 24 июня.

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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