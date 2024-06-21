Массовая депортация мигрантов в регионах России: решение проблемы или создание новой?

— Всех подряд — азиатская внешность достаточна. Со мной тоже спорили. Недавно поехал в Видное на стройку. Наряд приехал. Требовали от меня военный билет, деньги хотели. Я гражданин России с 1998 года. Был паспорт СССР, потом поменял на Российский. У меня другого гражданства нет и не было. Мне 50 лет, какой военный билет я должен с собой носить? И инвалидность у меня. О чём речь? Он (полицейский, — прим. Ред.) понял, что я его посажу. Деньги хотели. Я им сказал, что добьюсь, чтобы их арестовали, а взятку не дам.