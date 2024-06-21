Массовая депортация мигрантов в регионах России: решение проблемы или создание новой?

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
МВД отчиталось о депортации нескольких десятков тысяч нелегальных мигрантов, 11 тысяч из которых получили запрет на въезд в страну. О том, как проходят депортации и рейды против мигрантов, «Новые Известия» поинтересовались у представителей мигрантов.
За последнюю неделю было выслано 9 тысяч человек, десятки тысяч просто не пустили на границе. Со стороны властей все выглядит более чем серьезно — наконец, правоохранители начали выполнять социальный заказ.
В то же время не стихают обвинения правоохранителей в коррупции. Об этом изданию рассказали представители мигрантов и правозащитники.
Рейды и депортация коснулись простых рабочих, которые работают на стройках и на рынках, рассказывает изданию Газали Кукамшоев, гражданин РФ, правозащитник. Работающие на дачах у чиновников, ходят без документов. Они работают с утра до вечера как рабы. Их не касаются ограничения.
По словам Кукамшоева, уже сейчас массовость депортации чувствуется: в магазинах грузчиков не могут найти. Раньше на этих позициях работали мигранты из азиатских республик. Сейчас их всех выдворяют, продавщицы и торгуют, и заодно работают как грузчики. Кассы не работают, везде очереди. «Сначала надо было найти, кем заменить», — резюмирует правозащитник.
Притом, депортация касается не только таджиков, к которым особое отношение после «Крокуса», но хватают и киргызов, и узбеков, граждан из стран Средней Азии. «Но окно уже открыто в Европу. Те, кто уезжает из РФ, едут в Европу. Там спокойно. Одни клубнику собирают в Британии, другие — вишню в Италии. И в миллион раз лучше. Всё официально», — говорит Газали Кукамшоев.
Депортации подняли и суммы взяток. «Было 2 тысячи, потом 5 стало. Сейчас и 10, и 20 тысяч. Любой полицейский может подойти и сразу 10 тысяч попросить. Недавно было то же самое в Люберцах. Участковый 10 тысяч требовал. Ребята мне позвонили. Я им сказал, что депортация дороже стоит. Что я могу сказать? Отдавайте? Я подключусь, буду официально работать. Они отдали десятку, решили проблему», — возмущается правозащитник.
Притом, по словам Кукамшоева, даже в ходе показательных рейдов мигранты откупаются. Их собирают в автобус, дактилоскопируют, фотографируют, собирают по 5 тысяч и отпускают.
С одиноко идущего человека азиатской внешности могут запросить около 10 тыс. рублей, однако, если таких денег нет — могут удовлетвориться и пятью. А могут и тем, что есть.
— Быстро мигранты находят деньги на депортацию, когда их высылают?
— Проблема важнейшая, поднимают цену на билет на самолёт. Специально. Зарабатывают. Когда начали выдворять, билет подорожал с 10 до 30 тысяч. Чтобы в Таджикистан полететь. Вместо того, чтобы меньше цену сделать, чтобы быстрее могли улететь. Они поднимают цену, деньги зарабатывают. Дают время, чтобы купили билет. Родня покупает. Кого я знаю, все сами улетают. Депортацию делают, печать ставят, дают 3 или 10 дней, чтобы покинул страну. Из зала суда дают время, чтобы уехали. Не всех в Сахарово отправляют.
— Как сейчас ситуация в Сахарово?
— Сахарово — самое коррупционное место! Не прошёл экзамен — у них свои люди стоят, 5 тысяч давай. Охрана знает. В каждом окошке знают, к кому подойти. Это ужас. Я даже письмо написал в МВД. Им неинтересно. Я же не очерняю, я хочу очистить от недобросовестных, от взяточников.
— Хватают всех подряд, неважно из какой страны?
— Всех подряд — азиатская внешность достаточна. Со мной тоже спорили. Недавно поехал в Видное на стройку. Наряд приехал. Требовали от меня военный билет, деньги хотели. Я гражданин России с 1998 года. Был паспорт СССР, потом поменял на Российский. У меня другого гражданства нет и не было. Мне 50 лет, какой военный билет я должен с собой носить? И инвалидность у меня. О чём речь? Он (полицейский, — прим. Ред.) понял, что я его посажу. Деньги хотели. Я им сказал, что добьюсь, чтобы их арестовали, а взятку не дам.
Еще один собеседник издания — Ренат Каримов, председатель профсоюза трудовых мигрантов:
— 30 тысяч человек депортировано с начала года. Все незаконные? Без пакета документов?
— Думаю, да.
— Те, у кого с документами всё в порядке, никак не затронуты?
— Нет. Единственное, они могут быть затронуты, если выехали за пределы РФ в отпуск, по делам и обратно заезжали. И могли не впустить. Не думаю, что они вошли в эту статистику.
— Знаете ли, кого выслали?
— Если вы ждёте от меня ответа, что это Таджикистан, то это не так. Все страны Средней Азии. Нам может нравиться или не нравиться, но есть законодательство РФ, и есть право властей РФ требовать выполнения этого законодательства. Другое дело, что встать на регистрационный учёт очень трудно, люди от этого страдают. Но это не освобождает их от ответственности, все должны иметь этот иммиграционный учёт.
— Является ли угроза высылки коррупционноёмкой?
— Не думаю. В ходе таких проверок, тем более, таких операций как в Московской области в начале июня, «Нелегал 24», там, как правило, не один полицейский, а группа. Поэтому откупиться от них самим мигрантам невозможно. Если только работодатели. Но они не переживают за мигрантов, думают, что других найдут.
— Сейчас число мигрантов сократилось, везде дефицит работников. Огромное количество вакансий.
— Нет статистики — уменьшилось, увеличилось. Вакансии могут увеличиваться из-за появления новых рабочих мест, новых предприятий.
— На ПМЭФ была цифра, что 160 тыс. рабочих не хватает только в ВПК.
— Это они могут говорить, но мы не видим, что закрываются кафе, потому что нет поваров или официантов, что сократилось количество доставок, потому что нет курьеров или сократилось количество такси, потому что не хватает таксистов.
— Зато в супермаркетах из 10 касс в лучшем случает работает две. Кассиры практически везде — трудовые мигранты. Появились очереди.
— Не хватает, но магазины работают. Мы должны радоваться как граждане РФ. Повышается производительность труда. Ничего страшного, когда кругом одни враги, можно и в очереди постоять.
— Вы считаете, что 30 тысяч человек, которые не будет работать в стране, погоды не сделают?
— Ничего драматического я в этом не вижу.