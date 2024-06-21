«Мне одному стоять?» Обвиняемый в хищении миллиарда у «Порта Пермь» не признал вину

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Дзержинском районном суде во второй раз возобновилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Порт Пермь» Марека Кинцла. Его обвиняют в растрате имущества предприятия на сумму 1,04 млрд рублей.
Судья Анна Щеткина по ходатайству обвиняемого приняла решение о рассмотрении дела в общем порядке. При оглашении обвинительного заключения прокурор Светлана Плотникова зачитала представление, по которому гособвинение просило рассмотреть дело в особом порядке — Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение, и, как считает прокуратура, его условия выполнил: дал показания по существу дела, рассказал о роли подельников и иных участников процесса.
Кроме того, как судья указала в начале рассмотрение, уголовное преследование в отношении Кинцла может быть прекращено в связи с истечением сроков давности (деяние датируется 2009–2012 годами) — по нереабилитирующим признакам. Однако, посоветовавшись со своим адвокатом Александром Струковым, Кинцл заявил, что на данном этапе он не готов к прекращению уголовного дела, а хочет, чтобы его рассмотрели по существу.
«Следствие пошло по простому пути: Кинцл наконец-то признался, но я с этим не согласен! Не согласен с квалификацией преступления, со своей ролью в преступлении и с ролью иных лиц. 14 лет спустя я один стою перед судом, мне одному тут стоять? Я согласен, что произошел вывод имущества. Но не я был единственным исполнителем. Надо разобраться в роли Чарльза Алексея Батлера, ему за все время расследования даже повестки не прислали. Надо разобраться в роли других членов совета директоров. Считаю необходимым чтобы в этом разобрался суд», — заявил после оглашения обвинительного заключения Марек Кинцл.
Дело о хищении имущества АО «Порт Пермь» на миллиард суд уже начинал рассматривать в декабре прошлого года, но судья Наталия Старкова вернула дело следствию. Причиной стало то, что утвержденное ведомством обвинительное заключение, по ее мнению, противоречит фактическим обстоятельствам дела — необходимо было применить квалификацию по более тяжкому составу преступления. Но Пермский краевой суд не согласился с этим мнением и вернул дело в первую инстанцию.
Исходя по во второй раз оглашенного гособвинителем Светланой Плотниковой обвинительного заключения, преступление было совершено в 2009–2012 годах. Узнав, что по планам краевых властей на месте пермского грузового порта на Решетниковском спуске планируется строительство жилья, бенефициар акционерного общества Батлер решил присвоить принадлежащую АО «Порт Пермь» землю.
По кадастровой оценке, стоимость нескольких участков земли со строениями составляла 94,5 млн рублей. Для покупки недвижимости Батлер подыскал в Праге компанию Daltamen, SE, Мареку Кинцлу было поручено оформить сделки по продаже участков. В 2012 году по решениям подконтрольного Батлеру совета директоров АО «Порт Пермь» имущество было передано ООО «Порт Пермь», который продал землю чешской компании. После чего Daltamen, SE передала эту недвижимость в аренду ООО «Порт Пермь» для ведения хозяйственной деятельности за 66 млн рублей.
Проведенные следствием экспертизы показали, что рыночная стоимость этой недвижимости в центре Перми в 2009–2012 годах составляла 294,5 млн рублей. После того, как власти утвердили новый проект планировки грузового порта на Решетниковском спуске, где назначение земель было изменено с «промышленного» на «общественно-жилое», рыночная стоимость проданной земли выросла минимум до 796 миллионов рублей.
До 2002 года грузовой порт «Пермь» принадлежал государству, потом был акционирован. Совокупным пакетом в 92,11% голосующих акций частного АО «Порт Пермь» получил гражданин Великобритании Чарльз Александр Батлер. В совете директоров в разное время были сам Батлер, его сестра Катрин Батлер, его гражданская супруга Ева Хлумова и доверенное лицо Нинел Схейбалова. В 2024 году по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Пермского края отменил итоги приватизации и передачи имущества порта, это решение устояло в апелляционном суде.
В 2016 году Марек Кинцл уже был осужден за злоупотребление полномочиями при управлении имуществом «Порта Пермь», эта судимость уже погашена. Директор порта Алексей Мальцев в 2021 году был осужден за уклонение от налогов и оштрафован. Гражданин Великобритании Чарльз Алексей Батлер во время расследования дела объявлялся в розыск, но из-за истечения сроков давности избежал уголовного преследования.