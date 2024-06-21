«Мне одному стоять?» Обвиняемый в хищении миллиарда у «Порта Пермь» не признал вину

«Следствие пошло по простому пути: Кинцл наконец-то признался, но я с этим не согласен! Не согласен с квалификацией преступления, со своей ролью в преступлении и с ролью иных лиц. 14 лет спустя я один стою перед судом, мне одному тут стоять? Я согласен, что произошел вывод имущества. Но не я был единственным исполнителем. Надо разобраться в роли Чарльза Алексея Батлера, ему за все время расследования даже повестки не прислали. Надо разобраться в роли других членов совета директоров. Считаю необходимым чтобы в этом разобрался суд», — заявил после оглашения обвинительного заключения Марек Кинцл.