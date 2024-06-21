Мошенница в Перми незаконно получила 450 тысяч матпомощи на двух детей

Виновная предоставила в территориальный отдел ЗАГС ложные сведения о рождении у нее вне роддома двух детей. На основании представленных документов ей было выдан сертификат на выплату семейного капитала в размере свыше 450 тыс. рублей. Далее женщина под видом строительства жилого дома оформила в финансовой организации займ на приобретение земельного участка, погасив его средствами материнского капитала. За обналичивание сертификата осужденная получила вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.