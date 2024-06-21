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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

56-летняя мошенница незаконно заработала 450 тысяч рублей на детях

Мошенница в Перми незаконно получила 450 тысяч матпомощи на двух детей

21 июня 2024, 14:25
Фото: properm.ru

56-летняя мошенница незаконно заработала 450 тысяч рублей на детях

Она заработала 50 тысяч рублей на мошеннической схеме
Сюжет
Дети

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 56-летней пермячке. Женщина признана виновной в мошенничестве с соцвыплатами, сообщает краевая прокуратура.

Виновная предоставила в территориальный отдел ЗАГС ложные сведения о рождении у нее вне роддома двух детей. На основании представленных документов ей было выдан сертификат на выплату семейного капитала в размере свыше 450 тыс. рублей. Далее женщина под видом строительства жилого дома оформила в финансовой организации займ на приобретение земельного участка, погасив его средствами материнского капитала. За обналичивание сертификата осужденная получила вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

Судом женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат) и приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с нее сумму причиненного государству ущерба в полном объеме.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Дети
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