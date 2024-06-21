«Мы не прощаемся». Глава администрации Ленинского района подтвердил свой уход с поста

Глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов попрощался с жителями. Сегодня, 21 июня, был его последний рабочий день. В своем Telegram-канале он поблагодарил краевых и городских чиновников, а также намекнул на новый этап: «Желаю всем здоровья и успехов. Мы не прощаемся, впереди — новый этап!».