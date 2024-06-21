«Мы не прощаемся». Глава администрации Ленинского района подтвердил свой уход с поста

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов попрощался с жителями. Сегодня, 21 июня, был его последний рабочий день. В своем Telegram-канале он поблагодарил краевых и городских чиновников, а также намекнул на новый этап: «Желаю всем здоровья и успехов. Мы не прощаемся, впереди — новый этап!».
Ранее журналисты «Ъ-Прикамье» предположили, что далее Русанов возглавит Соликамский городской округ. Сообщалось, что заседание гордумы, на котором могут утвердит его кандидатуру, состоится 26 июня.
С 2013 по 2017 годы Александр Русанов входил в Совет депутатов Култаевского сельского поселения. В 2017–2019 годах был депутатом Земского Собрания Пермского муниципального района VI Созыва. С 2015 по 2022 годы возглавлял региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
14 марта 2022 Александр Русанов возглавил Ленинский район Перми в качестве исполняющего обязанности. В ноябре того же года политик избавился от приставки «и.о.».