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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Глава администрации Ленинского района Перми официально ушел с поста

«Мы не прощаемся». Глава администрации Ленинского района подтвердил свой уход с поста

21 июня 2024, 10:28
Фото: личная страница Александра Русанова «ВКонтакте»

Глава администрации Ленинского района Перми официально ушел с поста

По неофициальной информации, чиновник может возглавить Соликамский округ.

Глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов попрощался с жителями. Сегодня, 21 июня, был его последний рабочий день. В своем Telegram-канале он поблагодарил краевых и городских чиновников, а также намекнул на новый этап: «Желаю всем здоровья и успехов. Мы не прощаемся, впереди — новый этап!».

Ранее журналисты «Ъ-Прикамье» предположили, что далее Русанов возглавит Соликамский городской округ. Сообщалось, что заседание гордумы, на котором могут утвердит его кандидатуру, состоится 26 июня.

С 2013 по 2017 годы Александр Русанов входил в Совет депутатов Култаевского сельского поселения. В 2017–2019 годах был депутатом Земского Собрания Пермского муниципального района VI Созыва. С 2015 по 2022 годы возглавлял региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».

14 марта 2022 Александр Русанов возглавил Ленинский район Перми в качестве исполняющего обязанности. В ноябре того же года политик избавился от приставки «и.о.».

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#Политика#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация Перми#Ленинский район
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