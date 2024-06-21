На Кубе начало работу представительство российского банка

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В прошлом году на Кубе была успешно запущена полноценная работа платежной системы «Мир». В 2024 году на острове заработало первое представительство российского банка НОВИКОМ.
Глава банка НОВИКОМ Елена Георгиева подчеркнула, что открытие официального представительства финансовой организации на Кубе является важным шагом в развитии отношений между республикой и Российской Федерацией, сообщает издание newsnn.ru.
Банк НОВИКОМ является дочерней компанией российской государственной корпорации «Ростех». Финансовая организация специализируется на финансировании предприятий, которые осуществляют деятельность в высокотехнологичных сферах, таких как авиастроение, машиностроение, автомобильная промышленность, радиоэлектроника, нефтегазовый сектор и транспортная сфера. Одним из основных направлений работы НОВИКОМ на Кубе станет финансовая поддержка в развитии промышленных предприятий Российской Федерации.
Следует отметить, что до открытия официального представительства на Кубе НОВИКОМ уже успешно работал в этой стране в течение 8 лет. Организация обеспечивала сотрудничество между компаниями России и Кубы в различных областях, включая туризм, транспорт, авиацию, топливно-энергетический комплекс и другие. В настоящее время банк является частью межправительственной российско-кубинской комиссии.
Российская Федерация будет и дальше поддерживать торгово-экономические и инвестиционные отношения с Кубой, у которых давняя история и солидный потенциал для развития. В последние годы страны в активном режиме наращивают сотрудничество, в том числе в сфере туризма. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии заявил о том, что власти республики заинтересованы в открытии отделений российских банков на её территории.
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