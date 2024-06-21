На Кубе начало работу представительство российского банка

Российская Федерация будет и дальше поддерживать торгово-экономические и инвестиционные отношения с Кубой, у которых давняя история и солидный потенциал для развития. В последние годы страны в активном режиме наращивают сотрудничество, в том числе в сфере туризма. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии заявил о том, что власти республики заинтересованы в открытии отделений российских банков на её территории.