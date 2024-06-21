На свободе Никита Белых планирует заняться своим здоровьем и наукой

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
На свободе бывший губернатор Кировской области и экс-депутат Законодательного собрания Прикамья Никита Белых планирует заняться своим здоровьем, а потом, вероятно, наукой. Об это в комментарии «МК» сообщают близкие вышедшего сегодня, 21 июня, на свободу пермяка.
Близкие говорят, что он точно останется в России. Судя по всему, Никита Белых займется наукой. Он давно заявил, что в политику не вернется и хочет делать что-то полезное.
По новому делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими суд оправдал его по одному эпизоду и освободил от наказания в связи с истечением срока давности по другому эпизоду.
Никита Белых был задержан в июне 2016 году при получении взятки в 400 тыс. долларов. Белых вины не признал, заявил, что деньги предназначались на социальные городские проекты. Суд признал его вину, приговорил к 8 годам строгого режима и штрафу в 48 миллионов рублей.
Сидел в СИЗО «Лефортово» (в самом строгом СИЗО страны он провел почти три года), отбывал наказание в ИК №5 строгого режима поселка Клекотки Рязанской области и в СИЗО №1 города Киров.