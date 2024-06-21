На свободе Никита Белых планирует заняться своим здоровьем и наукой

Никита Белых был задержан в июне 2016 году при получении взятки в 400 тыс. долларов. Белых вины не признал, заявил, что деньги предназначались на социальные городские проекты. Суд признал его вину, приговорил к 8 годам строгого режима и штрафу в 48 миллионов рублей.