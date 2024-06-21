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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Бывший пермский депутат Никита Белых вышел на свободу

Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу

21 июня 2024, 05:43
Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Бывший пермский депутат Никита Белых вышел на свободу

Срок, назначенный бывшему чиновнику, истек.

Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу сегодня, 21 июня. Об этом со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова сообщает РИА Новости.

Никита Белых отбывал восьмилетний срок за взятки. Этот срок истек. Экс-чиновник отбывал наказание в ИК-5 под Рязанью. В 2016 году его задержали при получении взятки в 200 тыс. евро.

В 2018 году Пресненский суд Москвы вынес ему приговор. Помимо восьмилетнего срока, бывший губернатор штраф в размере 48 млн рублей, а также не может занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу.

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#Суд#Колония#Никита белых#Исправительная колония
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