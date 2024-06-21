Новый транспортный прокурор Алексей Рубан отказался помогать жителям Мулянки

Правда, с ОАО «РЖД» власти округа ничего не согласовывали, о чем из РЖД трижды отвечали жителям. Пермская транспортная прокуратура это формальное постановление администрации принимать не должна была, ведь решение суда не исполнено. Муниципальные власти не могут назначить исполнителем строительства перехода РЖД. К тому же РЖД выиграли суд о том, что не они, а органы местного самоуправления должны строить переходы.