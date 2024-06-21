Новый транспортный прокурор Алексей Рубан отказался помогать жителям Мулянки

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
«Руки опускаются, — говорит Надежда Дунина, местная жительница. — На личном приёме у Уральского транспортного прокурора мы озвучили три вопроса, а пермская транспортная прокуратура попыталась ответить на один о перекрытии безопасного пешеходного перехода на переезде. Остальные два вопроса проигнорировала».
На личном приеме у Уральского транспортного прокурора жители просили:
В марте 2024 года представители инициативной группы жителей поселка встречались с новым Пермским транспортным прокурором Алексеем Рубаном по поводу отсутствия безопасного железнодорожного перехода. Напомним, рискуя жизнью и здоровьем, жителям приходится каждый день пробираться под составами, чтобы перейти из одной части поселка в другую.
Прокурор сам пешком вместе с инвалидом-колясочником прошёл от железнодорожного переезда до станции с обеих сторон, посмотрел, как всё плохо. Взял личное обращение маломобильного жителя поселка. «Прокурор увидел, что подходов к железной дороге нет со стороны микрорайона „Заготзерно“, снега полно, как мы пробираемся по нему, всё увидел. Теперь ждём его действий», — рассказала жительница Мулянки Надежда Дунина.
А недавно пришел ответ от Пермской транспортной прокуратуры. Как говорят жители, письмо «ни о чем». В нем говорится, что проведено межведомственное совещание с представителями РЖД и администрации Пермского муниципального округа. На совещании было указано на «необходимость принятия мер, направленных на обустройство санкционированного пешеходного перехода в целях предупреждения травмирования граждан железнодорожным транспортом». На совещании приняли решение, что все стороны предоставят информацию о планируемых мероприятиях.
Ну все и предоставили. Администрация округа отписалась, что две улицы, примыкающие к железнодорожному переезду, Железнодорожная и Октябрьская, находятся в оперативном управлении одна у округа, другая у Лобаново. Зачем жителям эта информация, совершенно непонятно. РЖД написали, что организовать безопасный пешеходный переход у них нет возможности.
В итоге на повторном совещании у транспортного прокурора РЖД пообещало постараться не перекрывать единственный санкционный пешеходный переход составами хотя бы в утренние часы, хотя бы во время прибытия электричек. Ведь людям приходится подлезать под составы, чтобы попасть на перрон!
Транспортная прокуратура выиграла суд, обязав власти Лобаново (а теперь уже Пермского муниципального округа как правоопреемника) построить железнодорожный переход. Судебное решение до сих пор не исполнено. Формально администрация Пермского муниципального округа внесла изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, внесла туда пункт об организации железнодорожного перехода, но исполнителем назначила… ОАО «РЖД».
Правда, с ОАО «РЖД» власти округа ничего не согласовывали, о чем из РЖД трижды отвечали жителям. Пермская транспортная прокуратура это формальное постановление администрации принимать не должна была, ведь решение суда не исполнено. Муниципальные власти не могут назначить исполнителем строительства перехода РЖД. К тому же РЖД выиграли суд о том, что не они, а органы местного самоуправления должны строить переходы.
Судебное решение не исполнено. Сроков строительства перехода нет. «Нам всегда Пермская транспортная прокуратура помогала. Вместе решали, и шли вперёд. А тут полный тупик…», — расстраивается Надежда Дунина.
Properm.ru направил информацию юристам, которые обещали посмотреть и прокомментировать, как такое возможно, что решение суда не исполняется, и ответственности никто не несет, и жители рискуют жизнью и здоровьем.