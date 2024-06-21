Пермский экскаваторный стиль, или Что говорит о нашем городе снос «Пермских ворот»

Стоит признать, что уничтожение «Пермских ворот» было лишь вопросом времени. Давно известно, что арт-объект находился в очень плохом состоянии. Изначально сделанный как времянка он сильно перестоял отведенное ему время, а средств на реставрацию не было. Вопрос с «табуреткой» рано или поздно пришлось бы решать. Но явно не так, как это было сделано, — сносом, без учета какого-либо контекста и значимости объекта. Ответственных за стройку понять можно, им, очевидно, не до рассуждений о высоком, им развязку и мост в срок сдавать. Но вот их начальство могло додуматься, что вместе с бревнами «ворот» на землю обрушится и огромный контекст, накопившийся вокруг них за почти полтора десятилетия.