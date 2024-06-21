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Пермский завод начал производство оздоровительных напитков

Пермский завод начал производство оздоровительных напитков

21 июня 2024, 03:32
Фото: ideogram.ai
Разлив пилотного напитка был 17 июня.

Пермский производитель соков ООО «Санфрут» начал выпуск напитков для здорового образа жизни. Первым стал детокс-напиток на основе артезианской воды с соком лимона, имбиря и мяты. Об этом сообщили «Ъ-Прикамье» в компании.

После смены владельца завод занялся новым инвестиционным проектом — производством полезных напитков под брендом «Вода Сасси». Сумма инвестиций пока не уточняется. «Новинка отвечает растущему потребительскому тренду на функциональные напитки без сахара и является полезной альтернативой сладким газировкам», — рассказали изданию в «Санфрут».

Первый разлив пилотного напитка осуществлен на этой неделе, 17 июня. По словам главы службы маркетинга ООО «Санфрут» Елены Семиколенных, компания намерена расширять линейку полезных продуктов — от эконом-сегмента до премиум. Воды для напитка добывается из артезианской скважины на текущей производственной площадке в Перми по ул. Промышленной, 96.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Вода Сасси» было открыто в декабре прошлого года. Генеральным директором предприятия является Махмут Махмутов. 75% организации владеет Ксения Галкина, а 25% — ООО «Санфрут». Единственным видом деятельности компании является производство безалкогольных напитков, а также производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.

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#Пермь#Маркетинг#Инвестиции#Здоровый образ жизни#Производство#Напитки#Разработка продукта
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