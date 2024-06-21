Пермский завод начал производство оздоровительных напитков

Первый разлив пилотного напитка осуществлен на этой неделе, 17 июня. По словам главы службы маркетинга ООО «Санфрут» Елены Семиколенных, компания намерена расширять линейку полезных продуктов — от эконом-сегмента до премиум. Воды для напитка добывается из артезианской скважины на текущей производственной площадке в Перми по ул. Промышленной, 96.