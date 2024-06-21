Пермяк осуждён за жестокое убийство своей знакомой

37-летний мужчина распивал алкоголь совместно со своей знакомой в лесу, расположенном вблизи поселка Усть-Качка. В ходе застолья виновный решил завладеть имуществом своей приятельницы, с этой целью он напал на нее, нанеся множественные удары руками и стеклянной бутылкой по голове и телу потерпевшей, после чего похитил, имеющиеся у нее золотые украшения.