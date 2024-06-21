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Posted Сегодня, 18:48

Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Пермяк осуждён на 20 лет за жестокое убийство своей знакомой

Пермяк осуждён за жестокое убийство своей знакомой

21 июня 2024, 18:48
Фото: 1MI

Пермяк осуждён на 20 лет за жестокое убийство своей знакомой

Он вместе с нею выпивал, а потом решил завладеть её имуществом

Житель Пермского района признан судом виновным в жестоком убийстве своей знакомой, совершенном из корыстных побуждений. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.

37-летний мужчина распивал алкоголь совместно со своей знакомой в лесу, расположенном вблизи поселка Усть-Качка. В ходе застолья виновный решил завладеть имуществом своей приятельницы, с этой целью он напал на нее, нанеся множественные удары руками и стеклянной бутылкой по голове и телу потерпевшей, после чего похитил, имеющиеся у нее золотые украшения.

Затем он нашёл доски, которые расположил рядом с потерпевшей, после чего поджог их. Огонь распространился на одежду и тело женщины. В результате полученных телесных повреждений и термических ожогов потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Виновный скрылся с места преступления.

Для установления всех обстоятельств совершенного преступления по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведено множество судебных экспертиз, выводы которых в совокупности с иными доказательствами позволили предъявить мужчине обвинения в совершении особо тяжких преступлений.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью), пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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