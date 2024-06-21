properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

На «Авито» стали продавать части снесенного арт-объекта «Пермские ворота»

Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»

21 июня 2024, 07:48
Фото: properm.ru

На «Авито» стали продавать части снесенного арт-объекта «Пермские ворота»

«Букву П» начали демонтировать пару дней назад.
Сюжет
Permm

Пермяк предлагает купить древесную щепку от арт-объекта «Пермские ворота». Публикация размещена сегодня, 21 июня, на портале объявлений Avito, обратил внимание Telegram-канал «Большая Пермь».

«Этот прекрасный сувенир в память о букве П (пермские ворота) с 2011 года арт-объект вызывал любопытство пермяков и не только», — кратко указывает автор. Адресом продажи указана городская эспланада. А вот сам лот предлагается приобрести аж за 1 тыс. рублей.

Фото: Avito.ru

Арт-объект «Пермские ворота» начали демонтировать в среду, 19 июня. Он был установлен в краевой столице еще в 2011 году. Автором объекта является скульптор Николай Полисский. Скоро на месте «Пермских ворот» будут строить новую транспортную развязку.

Стало известно, что может появиться на месте «Пермских ворот»
Узнать подробнее
Читайте также:
Около Перми-II снесут самый большой арт-объект городаАндрей Малахов посетил пермский музей PERMM
#Общество#Пермь#Permm#Арт-объект#Музей Permm#Буква п#Современное искусство#Авито#Пермские ворота
Подпишитесь
Пермский экскаваторный стиль, или Что говорит о нашем городе снос «Пермских ворот»
Сегодня, 09:42
Мощный ураган «Эдгар» движется из Москвы в Пермь
Сегодня, 06:45
Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Сегодня, 05:43
Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода
Сегодня, 06:41
У полиции Перми будет новый руководитель
Сегодня, 06:37