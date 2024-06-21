Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»

«Этот прекрасный сувенир в память о букве П (пермские ворота) с 2011 года арт-объект вызывал любопытство пермяков и не только», — кратко указывает автор. Адресом продажи указана городская эспланада. А вот сам лот предлагается приобрести аж за 1 тыс. рублей.