Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Пермяк предлагает купить древесную щепку от арт-объекта «Пермские ворота». Публикация размещена сегодня, 21 июня, на портале объявлений Avito, обратил внимание Telegram-канал «Большая Пермь».
«Этот прекрасный сувенир в память о букве П (пермские ворота) с 2011 года арт-объект вызывал любопытство пермяков и не только», — кратко указывает автор. Адресом продажи указана городская эспланада. А вот сам лот предлагается приобрести аж за 1 тыс. рублей.
Арт-объект «Пермские ворота» начали демонтировать в среду, 19 июня. Он был установлен в краевой столице еще в 2011 году. Автором объекта является скульптор Николай Полисский. Скоро на месте «Пермских ворот» будут строить новую транспортную развязку.