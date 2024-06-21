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Posted 21 июня, 06:41

Published 21 июня, 06:41

Modified 21 июня, 07:22

Updated 21 июня, 07:22

Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода

21 июня 2024, 06:41
Сюжет
Санкции
Активы предприятия будут заморожены на территории Японии.

Власти Японии ввели санкции против Пермского порохового завода. Об этом сообщило издание «РИА Новости». Ранее предприятие попало в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза.

Предприятие оказалось в перечне компаний оборонно-промышленного комплекса, на которых распространяются меры в виде заморозки активов на территории Японии. Санкции охватили 41 российскую компанию, в том числе, например, в список попал руководитель уральского предприятия УВЗ Александр Потапов, сообщает Tagilcity.ru.

В марте прошлого года Пермский пороховой завод также попал под санкции Украины, срок их действия — 10 лет. Компания выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для ракет, лакокрасочные материалы.

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#Украина#Сша#Санкции#Пермский пороховой завод#Япония#Евросоюз#Великобритания#Риа новости#Оборонно-промышленный комплекс#Реактивные системы#Противовоздушная оборона
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