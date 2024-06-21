Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода

Posted 21 июня, 06:41
Published 21 июня, 06:41
Modified 21 июня, 07:22
Updated 21 июня, 07:22
Власти Японии ввели санкции против Пермского порохового завода. Об этом сообщило издание «РИА Новости». Ранее предприятие попало в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза.
Предприятие оказалось в перечне компаний оборонно-промышленного комплекса, на которых распространяются меры в виде заморозки активов на территории Японии. Санкции охватили 41 российскую компанию, в том числе, например, в список попал руководитель уральского предприятия УВЗ Александр Потапов, сообщает Tagilcity.ru.
В марте прошлого года Пермский пороховой завод также попал под санкции Украины, срок их действия — 10 лет. Компания выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для ракет, лакокрасочные материалы.