properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода

Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода

21 июня 2024, 06:41
Фото: properm.ru
Активы предприятия будут заморожены на территории Японии.
Сюжет
Санкции

Власти Японии ввели санкции против Пермского порохового завода. Об этом сообщило издание «РИА Новости». Ранее предприятие попало в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза.

Предприятие оказалось в перечне компаний оборонно-промышленного комплекса, на которых распространяются меры в виде заморозки активов на территории Японии. Санкции охватили 41 российскую компанию, в том числе, например, в список попал руководитель уральского предприятия УВЗ Александр Потапов, сообщает Tagilcity.ru.

В марте прошлого года Пермский пороховой завод также попал под санкции Украины, срок их действия — 10 лет. Компания выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для ракет, лакокрасочные материалы.

Читайте также:
Двум пермякам могут разморозить активы на миллионы долларов в ЕвропеВ Прикамье простятся с погибшим на СВО 22-летним Кириллом МосягинымВ Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Шистеровым
#Украина#Сша#Санкции#Пермский пороховой завод#Япония#Евросоюз#Великобритания#Риа новости#Оборонно-промышленный комплекс#Реактивные системы#Противовоздушная оборона
Подпишитесь
Пермский экскаваторный стиль, или Что говорит о нашем городе снос «Пермских ворот»
Сегодня, 09:42
Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»
Сегодня, 07:48
Мощный ураган «Эдгар» движется из Москвы в Пермь
Сегодня, 06:45
Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Сегодня, 05:43
У полиции Перми будет новый руководитель
Сегодня, 06:37