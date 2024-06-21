Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода

Предприятие оказалось в перечне компаний оборонно-промышленного комплекса, на которых распространяются меры в виде заморозки активов на территории Японии. Санкции охватили 41 российскую компанию, в том числе, например, в список попал руководитель уральского предприятия УВЗ Александр Потапов, сообщает Tagilcity.ru.