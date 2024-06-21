Прокуратура нашла нарушения в Черняевском лесу после публикации Properm.ru

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что ООО «Инженерно-строительная компания „ЭлектИС“» при благоустройстве территории не установила контейнеры для бытовых и строительных отходов. В итоге отходы в виде резиновых покрышек, досок, пластиковой упаковки были складированы на земле. Кроме того, отдельно складировались и пластиковые канистры, в том числе, из-под моторного масла, пропитки, незамерзающей жидкости.