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Прокуратура нашла нарушения в Черняевском лесу после публикации Properm.ru

Прокуратура нашла нарушения в Черняевском лесу после публикации Properm.ru

21 июня 2024, 09:55
Фото: properm.ru
Предписание об устранении нарушение внесено МКУ «ПермГорЛес».

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура внесла предписание МКУ «Пермское городское лесничество» на устранение выявленных нарушений в Черняевском лесу. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос Properm.ru.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что ООО «Инженерно-строительная компания „ЭлектИС“» при благоустройстве территории не установила контейнеры для бытовых и строительных отходов. В итоге отходы в виде резиновых покрышек, досок, пластиковой упаковки были складированы на земле. Кроме того, отдельно складировались и пластиковые канистры, в том числе, из-под моторного масла, пропитки, незамерзающей жидкости.

Нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего контроля за действиями подрядчика со стороны МКУ «Пермское городское лесничество». При проведении проверки факты повреждения древесно-кустарниковой растительности компанией «ЭлектИС» установлены не были.

Напомним, ранее природоохранная прокуратура организовала проверку выполнения работ по обустройству ООПТ «Черняевский лес» после публикации Properm.ru. Как рассказал очевидец 25 мая, «множество деревьев уничтожено — вдоль тропы лежат ветки и спиленные стволы, видны следы трактора. Напрочь уничтожены кустарнички черники и брусники».

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#Прокуратура#Отходы#Черняевский лес#Охрана природы#Проверка#Нарушения#Древесно-кустарниковая растительность#ПермГорЛес#Инженерно-строительная компания ЭлектИС
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