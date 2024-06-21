Пытался слить бензин, но случайно сжег четыре машины. Пермяка признали виновным

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Пермском крае суд приговорил к 300 часам обязательных работ за уничтожение четырех автомобилей в Добрянке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Прикамья.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Молодой человек пытался в темноте слить бензин с чужой машины. Поскольку сделать это было затруднительно, он решил воспользоваться зажигалкой. В результате машина вспыхнула, а пламя распространилось на соседние машины. Был причинен крупный материальный ущерб.
Уголовное дело по ст. 168 УК РФ возбудил дознаватель территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Были проведены судебные пожарно-технические, оценочные и товароведческие экспертизы, допрошены очевидцы, проведена проверки показаний подозреваемого на месте совершения преступления, а также проведены иные необходимые процессуальные действия.
— По итогам дознания составленный обвинительный акт вместе с материалами уголовного дела переданы в органы прокуратуры для направления в суд и исполнения функции государственного обвинителя в судебных заседаниях, — сообщает пресс-служба МЧС.
Действия сотрудников ГУ МЧС России Прикамья при осуществлении дознания в рамках уголовного дела по пожару позволили установить виновное лицо и привлечь его к ответственности.