properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

За сожжение четырех машин пермяка приговорили к 300 часам обязательных работ

Пытался слить бензин, но случайно сжег четыре машины. Пермяка признали виновным

21 июня 2024, 06:06
Фото: МЧС Прикамья

За сожжение четырех машин пермяка приговорили к 300 часам обязательных работ

Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

В Пермском крае суд приговорил к 300 часам обязательных работ за уничтожение четырех автомобилей в Добрянке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Прикамья.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Молодой человек пытался в темноте слить бензин с чужой машины. Поскольку сделать это было затруднительно, он решил воспользоваться зажигалкой. В результате машина вспыхнула, а пламя распространилось на соседние машины. Был причинен крупный материальный ущерб.

Уголовное дело по ст. 168 УК РФ возбудил дознаватель территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Были проведены судебные пожарно-технические, оценочные и товароведческие экспертизы, допрошены очевидцы, проведена проверки показаний подозреваемого на месте совершения преступления, а также проведены иные необходимые процессуальные действия.

— По итогам дознания составленный обвинительный акт вместе с материалами уголовного дела переданы в органы прокуратуры для направления в суд и исполнения функции государственного обвинителя в судебных заседаниях, — сообщает пресс-служба МЧС.

Действия сотрудников ГУ МЧС России Прикамья при осуществлении дознания в рамках уголовного дела по пожару позволили установить виновное лицо и привлечь его к ответственности.

Фото: МЧС Прикамья
Читайте также:
Загорелась крыша. В Очере на пожаре погиб человекПермяку удалось спастись, выпрыгнув из окна горящего домаВ Пермском крае на пожаре пострадал человек
#Пермский край#Автомобили#Пожар#Мчс#Уголовное дело#Зажигалка#Виновность
Подпишитесь
Пермский экскаваторный стиль, или Что говорит о нашем городе снос «Пермских ворот»
Сегодня, 09:42
Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»
Сегодня, 07:48
Мощный ураган «Эдгар» движется из Москвы в Пермь
Сегодня, 06:45
Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Сегодня, 05:43
Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода
Сегодня, 06:41
У полиции Перми будет новый руководитель
Сегодня, 06:37