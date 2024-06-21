Пытался слить бензин, но случайно сжег четыре машины. Пермяка признали виновным

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Молодой человек пытался в темноте слить бензин с чужой машины. Поскольку сделать это было затруднительно, он решил воспользоваться зажигалкой. В результате машина вспыхнула, а пламя распространилось на соседние машины. Был причинен крупный материальный ущерб.