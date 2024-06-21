Ректором Пермского медицинского университета назначена Анна Благонравова

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
На пост ректора Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) избрана Анна Благонравова. Об этом сообщила пресс-служба пермского вуза.
Вчера, 20 июня, прошла конференция сотрудников и обучающихся ПГМУ по выборам ректора. Большая часть участников поддержала кандидатуру Анны Благонравовой.
С декабря 2022 года Анна Благонравова была назначена исполняющей обязанности ректора Пермского медуниверситета, на этой должности она сменила Наталию Минаеву.