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Ректором Пермского медицинского университета назначена Анна Благонравова

Ректором Пермского медицинского университета назначена Анна Благонравова

21 июня 2024, 05:37
Фото: ПГМУ
Конференция работников и обучающихся ПГМУ по выборам ректора состоялась 20 июня.

На пост ректора Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) избрана Анна Благонравова. Об этом сообщила пресс-служба пермского вуза.

Вчера, 20 июня, прошла конференция сотрудников и обучающихся ПГМУ по выборам ректора. Большая часть участников поддержала кандидатуру Анны Благонравовой.

С декабря 2022 года Анна Благонравова была назначена исполняющей обязанности ректора Пермского медуниверситета, на этой должности она сменила Наталию Минаеву.

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