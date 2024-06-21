Сегодня подчинённым был представлен новый руководитель пермской полиции

Алексей Салтыков родился в 1977 году, окончил Пермский филиал юридического института МВД Российской Федерации, в 2003 —Уральскую академию государственной службы. В органах внутренних дел служит с 1994 года. Начинал свою деятельность с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с квартирными кражами оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД г. Перми. За годы службы руководил отделом по противодействию незаконному обороту наркотиков УБОП ГУВД Пермского края, ОВД по Кировскому району г. Перми. Работал главным инспектором инспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, затем возглавлял отдел МВД России «Пермский». В период службы удостоен ведомственных наград.