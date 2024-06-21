Сегодня подчинённым был представлен новый руководитель пермской полиции

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Published Сегодня, 14:49
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Сегодня, 21 июня, начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов представил личному составу Управления МВД России по Перми нового начальника — полковника полиции Алексея Салтыкова. До назначения на новый пост руководитель возглавлял отдел МВД России «Пермский», сообщают в ГУ МВД региона.
Генерал Щеглов очертил в ходе представления задачи, стоящие перед новым руководителем. Ему предстоит наращивать усилия по ряду ключевых направлений оперативно-служебной деятельности и, прежде всего, активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет. Также среди ожиданий — более эффективное противодействие IT-преступности.
Алексей Салтыков родился в 1977 году, окончил Пермский филиал юридического института МВД Российской Федерации, в 2003 —Уральскую академию государственной службы. В органах внутренних дел служит с 1994 года. Начинал свою деятельность с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с квартирными кражами оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД г. Перми. За годы службы руководил отделом по противодействию незаконному обороту наркотиков УБОП ГУВД Пермского края, ОВД по Кировскому району г. Перми. Работал главным инспектором инспекции ГУ МВД России по Пермскому краю, затем возглавлял отдел МВД России «Пермский». В период службы удостоен ведомственных наград.