Стал известен подрядчик для изъятия земель под строительство в Перми улицы Строителей

Цена контракта уменьшилась от начальной стоимости почти в два раза — с 23,3 до 11,5 млн рублей. Работы должны быть выполнены. Согласно техническому заданию (ТЗ), подрядчик обязуется в течение пяти рабочих дней предоставить заказчику документацию по планировке территории, перечень изъятия земельных участков и объектов недвижимого имущества для государственных нужд региона, а также перечень устанавливаемых публичных сервитутов. На основании документации по планировке участка нужно будет создать перечень изымаемой недвижимости, осмотреть всех объектов, оценить их рыночную стоимость и компенсацию правообладателям, провести переговоры с собственниками и подготовить проекты соглашений об изъятии.