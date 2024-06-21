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В Перми нашли подрядчика для изъятия земель под строительство улицы Строителей

Стал известен подрядчик для изъятия земель под строительство в Перми улицы Строителей

21 июня 2024, 07:58
Фото: 1MI

В Перми нашли подрядчика для изъятия земель под строительство улицы Строителей

Стоимость контракта составила 11,5 млн рублей.

В Перми определили подрядчика для организации мероприятий и подготовки документации с целью изъятия объектов для строительства «Перехода ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская». Им стал ООО «Межевой земельный центр» из Краснодарского края. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Первым на это обратил внимание «Business Class».

Цена контракта уменьшилась от начальной стоимости почти в два раза — с 23,3 до 11,5 млн рублей. Работы должны быть выполнены. Согласно техническому заданию (ТЗ), подрядчик обязуется в течение пяти рабочих дней предоставить заказчику документацию по планировке территории, перечень изъятия земельных участков и объектов недвижимого имущества для государственных нужд региона, а также перечень устанавливаемых публичных сервитутов. На основании документации по планировке участка нужно будет создать перечень изымаемой недвижимости, осмотреть всех объектов, оценить их рыночную стоимость и компенсацию правообладателям, провести переговоры с собственниками и подготовить проекты соглашений об изъятии.

В ТЗ идет речь о 36 земельных участках, , площадь которых составляет более 140 га. Площадь изъятия — примерно 10 га. Самым большим участком является территория площадью в 7,5 га, а самым маленьким — 23 кв. м.

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