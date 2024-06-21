Стало известно, что может появиться на месте «Пермских ворот»

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 07:44
Скульптор Николай Полисский предложил идею нового арт-объекта на месте снесенных «Пермских ворот». Концепция нового объекта обсуждалась художником с директором Пермского музея современного искусства Наилей Аллахвердиевой, сообщает телеграм продюсерского бюро «Nikola-Lenivets».
«Мои первые мысли про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того это отличный, прочный материал», — сказал Полисский.
Одной деталью такого материала для будущего арт-объекта является то, что он был добыт политзаключенными в период сталинских репрессий. Новый арт-объект может стать мостом между невинно загубленными жизнями прошлых поколений и поколениями будущими. «Невинно убиенные посмертно смогли бы поучаствовать в развитии Перми, вдохнуть новую энергию в культурную жизнь города», — говорит художник.
Демонтаж «Пермских ворот» начался в краевой столице 19 июня. По словам Полисского, если пермякам жаль терять эту работу, значит она была им дорога. Значит искусство нужно людям.