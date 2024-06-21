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Николай Полисский предложил установить новый арт-объект из топляка со дна Камы

Стало известно, что может появиться на месте «Пермских ворот»

21 июня 2024, 02:54
Фото: properm.ru

Николай Полисский предложил установить новый арт-объект из топляка со дна Камы

Снос «Пермских ворот» начался 19 июня.

Скульптор Николай Полисский предложил идею нового арт-объекта на месте снесенных «Пермских ворот». Концепция нового объекта обсуждалась художником с директором Пермского музея современного искусства Наилей Аллахвердиевой, сообщает телеграм продюсерского бюро «Nikola-Lenivets».

«Мои первые мысли про топляк, лежащий в огромных количествах на дне Камы, что вполне естественно для сплавной реки. Сейчас топляк представляет собой проблему для судоходства, а кроме того это отличный, прочный материал», — сказал Полисский.

Одной деталью такого материала для будущего арт-объекта является то, что он был добыт политзаключенными в период сталинских репрессий. Новый арт-объект может стать мостом между невинно загубленными жизнями прошлых поколений и поколениями будущими. «Невинно убиенные посмертно смогли бы поучаствовать в развитии Перми, вдохнуть новую энергию в культурную жизнь города», — говорит художник.

Демонтаж «Пермских ворот» начался в краевой столице 19 июня. По словам Полисского, если пермякам жаль терять эту работу, значит она была им дорога. Значит искусство нужно людям.

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#Строительство#Культура#Музей#Мост#Репрессии#Памятники#Энергия#Инициатива#Судоходство#Городское искусство#Топляк#Страницы истории#Наследие
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