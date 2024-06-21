Стало известно, что может появиться на месте «Пермских ворот»

Одной деталью такого материала для будущего арт-объекта является то, что он был добыт политзаключенными в период сталинских репрессий. Новый арт-объект может стать мостом между невинно загубленными жизнями прошлых поколений и поколениями будущими. «Невинно убиенные посмертно смогли бы поучаствовать в развитии Перми, вдохнуть новую энергию в культурную жизнь города», — говорит художник.