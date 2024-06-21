Святая Троица: когда и что празднуют православные христиане в 2024 году

И вот, в третьем часу (в наше время это девятый час утра), над Сионской горницей послышался шум, как от ветра. Одновременно над головами апостолов появилось множество огненных языков, которые стали опускаться на каждого из них. Каждый, на кого этот язык опускался, начинал чувствовать себя как бы совсем иным человеком: умиротворенным, радостным, полным жизни, духовных сил и горячей любви к Богу. Обнаружилось, что они говорили не на своем родном языке, а на каких-то других, неизвестных. Каждый, кто слышал их, слышал свою родную речь. Знание иностранных языков для апостолов было даром Духа Святого, необходимым для распространения Евангельской Истины во всем мире, отмечают «Деяния святых апостолов». Именно это событие стало началом Вселенской Церкви, ведь теперь апостолы получили возможность проповедовать среди других народов, не евреев.