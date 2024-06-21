Святая Троица: когда и что празднуют православные христиане в 2024 году

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:55
Совсем скоро православные христиане будут праздновать Троицу, или Пятидесятница. Это один из важнейших церковных праздников. Помимо своего глубокого духовного содержания, этот день тесно сросся с народными обычаями. Попробуем же разобраться, что и как празднуют в этот день и как это делали наши предки.
Суть Троицы. Что означает праздник?
Троица или же Пятидесятница — один из главных православных праздников. Это событие посвящено сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви.
Праздник Святой Троицы, как и другие праздники православной церкви, имеет свою историю. В Ветхом Завете это праздник Пятидесятницы (евр. «Шавуот») — то есть пятидесятый день после праздника иудейской Пасхи — был одним из трех великих ветхозаветных праздников.
В Новом Завете — это день приобрел новую символику, связанную с числом Троицы, с ее сутью. Сейчас христиане празднуют этот день, как день сошествия на святых учеников и апостолов Духа Святого Божия, как день появления Церкви.
Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано апостолом и евангелистом Лукой в его книге «Деяния святых апостолов».
Как рассказывает Лука, готовясь к принятию Святого Духа после вознесения Господа на небо, ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой Марией, с некоторыми женами-мироносицами и другими верующими (около 120-ти человек) на Пятидесятницу находились в Иерусалиме в так называемой «Сионской горнице». Так как Господь Иисус Христос умер и воскрес в период ветхозаветной Пасхи, то праздник ветхозаветной Пятидесятницы приходился в том году на 50-й день после Воскресения Христа. Сам Христос попросил их не отлучаться из города (а многие были жителями Галилеи) и ждать крещения Святым Духом.
И вот, в третьем часу (в наше время это девятый час утра), над Сионской горницей послышался шум, как от ветра. Одновременно над головами апостолов появилось множество огненных языков, которые стали опускаться на каждого из них. Каждый, на кого этот язык опускался, начинал чувствовать себя как бы совсем иным человеком: умиротворенным, радостным, полным жизни, духовных сил и горячей любви к Богу. Обнаружилось, что они говорили не на своем родном языке, а на каких-то других, неизвестных. Каждый, кто слышал их, слышал свою родную речь. Знание иностранных языков для апостолов было даром Духа Святого, необходимым для распространения Евангельской Истины во всем мире, отмечают «Деяния святых апостолов». Именно это событие стало началом Вселенской Церкви, ведь теперь апостолы получили возможность проповедовать среди других народов, не евреев.
В этот день Бог предстал в третьей Своей ипостаси (ипостась Бога Святого Духа), отсюда и название — Праздник Святой Троицы. Бог Отец сотворил мир и послал Своего Сына, Иисуса Христа, на землю, чтобы показать людям путь к спасению, а Бог Святой Дух снизошел на апостолов. Сообщество людей, в котором присутствует Святой Дух, и называется Церковью. Каждый православный молится «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…».
Установление праздника Троицы официально произошло в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Святой Троице. Именно тогда был утвержден догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.
Когда в этом году отмечается Троица?
Дата празднования Святой Троицы всегда разная и отсчитывается от Пасхи, которая также, как известно, постоянной даты не имеет. В этом году Троица отмечается 23 июня. У католиков и православных дата празднования отличается.
Католическая церковь в этом году уже отметила Троицу. Так как Пасха у католиков была 31 марта, день Святой Троицы пришелся на 19 мая.
Православные начинают отмечать этот церковный праздник еще в пятницу, 21 июня, и празднуют его в течение трех дней.
Дни Троицы
Троицкая суббота
Празднику Троицы предшествует Троицкая родительская суббота. Ее празднуют как особый заупокойный день. Поскольку Троица считается днем рождения Церкви, а у Церкви, как и у Бога, нет мертвых, накануне поминают тех ее членов, которые находятся уже в ином мире.
Духов День
Богослужение праздника, с небольшими отличиями, повторяется и на следующий день — День Святого Духа. Верующие продолжают праздновать Троицу, но с особым почитанием Святого Духа. С особой радостью и пониманием того, сколь значимо для церкви Его сошествие, Его преображающая сила, которая приходит к нам на помощь.
Какие традиции праздника Святой Троицы?
Церковные традиции на Троицу
В праздничный день в храмах проходят службы, которые включают божественную литургию и великую вечерню. Церкви украшают зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют цветами и молодыми ветвями деревьев. Духовенство во время службы облачается в одежду зеленого цвета.
Это напоминает о том, как во время сошествия Святого Духа на апостолов в Сионской горнице в воздухе появились языки пламени, говорят богословы.
В ходе праздничного богослужения читаются отрывки из книги Деяний святых апостолов, повествующие о сошествии Святого Духа и рождении Церкви Христовой. Особые молитвы и песнопения прославляют Святую Троицу и призывают благодать на всех молящихся.
Народные традиции Троицы
Троицу в народе называли «зелеными святками». Украшали березками не только храмы, но и дома, и улицы. В этот день прихожане стояли в церкви с букетами луговых цветов или молодыми ветками. После Богослужения эти цветы высушивали и хранили возле икон для разных надобностей.
В русских деревнях, к Троице, обычно завершались весенне-полевые работы, а сенокос еще не начинался, и перерыв в работе заполнялся праздничными гуляниями.
Ряд существующих поверий, связанных с праздником Троицы, церковь если и не порицает, то и не приветствует. Среди них популярное суеверие — якобы на Троицу нельзя купаться в течение трех дней. Объясняется это неким поверьем, что именно в этот период гуляет нечистая сила, которая может «заманить на дно». Как говорят в священники и богословы, нет и не может быть никаких оснований запрещать купаться в Троицу.
Также народная молва говорит, что на Троицу нельзя ходить в лес, работать в огороде и устраивать уборку в доме. Всё это не имеет отношения к вере и празднику, говорят в Церкви. Однако тяжелый труд в этот период Церковь рекомендует отложить.
Также в церкви не рекомендуют посещать кладбище на Троицу. Это можно сделать в специально отведенный день — в субботу перед праздником, которая называется родительской.
Повенчаться в период Троицы также не получится. Церковь не совершает обряд в течение двенадцати дней после праздника.